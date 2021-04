ROUNDUP 2: Putin bereit zu Treffen mit Selenskyj - aber in Moskau

(Hintergrund ergänzt)

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich zu einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj bereit gezeigt - allerdings nicht wie von Selenskyj vorgeschlagen in der Ostukraine, sondern in der russischen Hauptstadt Moskau. "Wenn es um die Entwicklung der beidseitigen Beziehungen geht, dann bitte. Wir empfangen den Präsidenten der Ukraine zu jeder für ihn angenehmen Zeit in Moskau", sagte Putin am Donnerstag laut Agentur Interfax.

Vor dem Hintergrund der angespannten Situation in der Ostukraine hatte Selenskyj dem Kremlchef zuvor ein Treffen im Konfliktgebiet Donbass vorgeschlagen. "Ich bin bereit, weiter zu gehen und Ihnen ein Treffen an jedem Punkt des ukrainischen Donbass vorzuschlagen, wo Krieg herrscht", sagte der 43-Jährige auf Russisch in einer Ansprache. Sollte Selenskyj die Probleme im Donbass besprechen wollen, müsse er sich allerdings mit den Führern der ostukrainischen Separatistengebiete Luhansk und Donezk treffen, sagte Putin.

Die Anführer der beiden Gebiete zeigten sich bereit zu einem Treffen mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt an der Frontlinie. "Wollen Sie reden?! Kommen Sie friedlich und wir werden reden!", sagte der Luhansker Separatistenchef Leonid Passetschnik. Ein wackliger Frieden sei besser als ein "guter Streit".

Sein Donezker Kollege Denis Puschilin sagte: "Ich rufe Sie auf, Herr Selenskyj, nicht die Führer von dritten Staaten zur Kontaktlinie einzuladen, sondern besser selbst dorthin zu einem ehrlichen und offenen Gespräch mit uns zu kommen." Die Unterredungen könnten auch online stattfinden, falls Selenskyj der Mut fehle, betonte Puschilin.

Vor seiner Wahl vor zwei Jahren hatte Selenskyj gesagt, dass er selbst mit dem "glatzköpfigen Teufel" reden würde, um Frieden in der Ostukraine zu erreichen. Kiew kämpft nach eigenem Verständnis gegen die russische Armee statt gegen ukrainische Rebellen. Daher könne nur direkt mit Moskau, jedoch nicht mit Donezk und Luhansk verhandelt werden.

Seit etwa sieben Jahren werden Teile der Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze von prorussischen Aufständischen kontrolliert. Nach UN-Schätzungen sind seit Ausbruch des Konflikts 2014 mehr als 13 000 Menschen getötet worden. Ein 2015 vereinbarter Friedensplan liegt auf Eis.