ROUNDUP 2: Stromversorgung nach landesweitem Ausfall in Kenia wiederhergestellt

(neu: Stromausfall beendet)

NAIROBI (dpa-AFX) - Nach einem mehrstündigen landesweiten Stromausfall im ostafrikanischen Kenia ist die Energieversorgung dort am späten Dienstagnachmittag wiederhergestellt worden. Das teilte der Stromversorgers Kenya Power über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Grund für den Ausfall sei ein umgestürzter Starkstrommast gewesen, hieß es zuvor in einer Mitteilung des Unternehmens. In dem Land mit knapp 54 Millionen Einwohnern kommt es öfter zu Stromausfällen, die jedoch selten flächendeckend sind und oft nur wenige Stunden dauern./jma/DP/eas