ROUNDUP 3: Shopping ohne Maske - Noch überwiegt die Vorsicht

(neu: Aussagen Lauterbach)

KÖLN (dpa-AFX) - Wer auf halber Strecke zum Supermarkt merkt, dass die Maske zu Hause liegt, muss nicht mehr umkehren: In den meisten Teilen Deutschlands ist mit Beginn der neuen Woche auch die Maskenpflicht in Geschäften entfallen. Doch die Umstellung scheint vielen Menschen noch nicht geheuer - schließlich gehörte der verpflichtende Mund-Nasen-Schutz nach rund zwei Jahren Pandemie wie selbstverständlich zum Alltag.

"80 bis 90 Prozent unserer Kundinnen und Kunden in Berlin und Brandenburg haben beim Einkaufen am Montag weiterhin eine Maske getragen", sagt etwa Nils Busch-Petersen, Geschäftsführer des dortigen Handelsverbandes. "Es bleibt eine sehr hohe Bereitschaft, sich und andere auf freiwilliger Basis zu schützen." Es gebe auch manche Einzelhändler, die an der Maskenpflicht für die Kundschaft im eigenen Geschäft festhielten.

In der Hauptstadt fiel die Maskenpflicht bereits am Freitag, am Sonntag dann in den meisten anderen Bundesländern - dort war der Einkauf in Geschäften mit Sonntagsöffnung bereits am Wochenende ohne Maske möglich gewesen, etwa an Bahnhöfen. Nun fällt die Maskenpflicht im großen Stil.

Doch auch in anderen Bundesländern bleiben Verbraucherinnen und Verbraucher vorsichtig, etwa im Saarland. "Es gibt eine relativ unaufgeregte, stille, vernünftige große Mehrheit, die wie selbstverständlich mit Maske auf der Nase an den Stellen unterwegs ist, wo sich Menschen in geschlossenen Räumen näherkommen", sagt der Vorsitzende des Vereins für Handel und Gewerbe Saarbrücken, Michael Genth.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plädiert dafür, die Maske beim Einkaufen weiter zu tragen. "Ich gehe natürlich mit Maske einkaufen. Und das empfehle ich auch allen anderen", sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post".

Gegen die neue Verordnung der Bundesregierung hatte es in den vergangenen Wochen Widerspruch aus zahlreichen Bundesländern gegeben. Sie können Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht nicht mehr eigenständig aufrechterhalten, es sei denn, es handelt sich um sogenannte Hotspots, also Regionen mit besonders hohen Inzidenzen. Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern halten im Rahmen dieser Regelung an der Tragepflicht fest.

Andere Bundesländer verzichten auf einen Sonderweg, zum Beispiel Niedersachsen, NRW, Bayern und Baden-Württemberg. Seit dem Frühjahr 2020 war das Maskentragen in Geschäften bundesweit vorgeschrieben gewesen.

Im Einzelhandel sorgte das Ende der Maskenpflicht zuvor für gemischte Gefühle. Die Gewerkschaft Verdi berichtete mit Blick auf das Ansteckungsrisiko von Sorgen unter den Beschäftigten. Auch unter den Arbeitgebern gibt es viele kritische Stimmen.

In einer Umfrage des Handelsverbands Bayern unter Einzelhändlern gaben gut 50 Prozent an, das Ende der Maskenpflicht für falsch zu halten. Etwa 39 Prozent halten die Abschaffung für richtig. Knapp 12 Prozent der Einzelhändler wollen demnach in ihren Geschäften an der Maskenpflicht festhalten. Etwa 77 Prozent wollen dagegen nicht Masken per Hausrecht vorschreiben.

Bei den großen Handelsketten müssen die Kunden ebenfalls keine Bedeckung mehr aufsetzen, etwa bei Rewe, Lidl, Aldi und Edeka, beim Möbelhändler Ikea, beim Buchhändler Thalia oder den Textilketten Hennes & Mauritz und Primark . Mitunter wird den Beschäftigten und Kunden aber empfohlen, weiter zur Maske zu greifen.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) betont, es sei immer klar gewesen, dass die Maskenpflicht beim Einkaufen nicht auf Dauer gelten könne und fallen werde, sobald die pandemische Lage dies nach Einschätzung von Politik und Experten zulasse. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth rechnet damit, dass die Bedeckungen in den Geschäften weiter weit verbreitet sein werden.

"Wir gehen davon aus, dass die Kundinnen und Kunden eigenverantwortlich handeln und auch weiter beim Einkaufen eine Maske tragen werden", sagt der Verbandsvertreter. "Die Mehrheit hat sich an die Maske gewöhnt und empfindet diese meist nicht als allzu große Einschränkung." Ein bundesweites Stimmungsbild zur Situation in den Geschäften konnte der HDE am Montag allerdings nicht abgeben./wdw/DP/nas