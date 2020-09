ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kontert Impfstoff-Rückschlag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Rückschlag in der Impfstoff-Entwicklung gegen Covid 19 hat den Dax am Mittwoch am neuerlichen Anstieg über die 13 000er-Marke nicht gehindert. So gewann der deutsche Leitindex am Vormittag 1,2 Prozent auf 13 124,37 Punkte. "Die Börsen-Bullen geben sich nicht geschlagen", hieß es von den Charttechnikern der Schweizer Bank UBS.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte hingegen lediglich um 0,56 Prozent auf 27 361,54 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx verbuchte ein Plus von 1,2 Prozent.

Der Pharmakonzern Astrazeneca hatte eine klinische Studie für seinen Corona-Impfstoff vorsorglich gestoppt, nachdem bei einem der Teilnehmer gesundheitliche Probleme aufgetreten waren. Solche Nachrichten brauche der leicht angeschlagene Aktienmarkt derzeit gar nicht, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Doch es gab auch positive Nachrichten zum Corona-Thema, und zwar von Qiagen . Das Biotech- und Gendiagnostikunternehmen will im vierten Quartal einen Covid-19-Schnelltest einzuführen. Innerhalb von 15 Minuten soll der Test Ergebnisse liefern. Die Qiagen-Papiere gewannen als bester MDax-Wert 3,2 Prozent.

Im Dax setzten sich Munich Re mit plus 2,6 an die Spitze. Hier gab es positive Analystenstimmen. Die Aussagen aus der Versicherungsbranche zum Schaden-Unfall-Geschäft lieferten gute Vorgaben für den Marktführer unter den Rückversicherern, schrieb etwa Philipp Häßler von Pareto Securities und stufte die Titel auf "Buy" hoch.

Nach ihrem vorbörslichen Plus drehten im Nebenwerteindex SDax die Aktien von Dermapharm im Xetra-Handel ins Minus mit zuletzt 1,6 Prozent. Der Widerstand bei etwas über 46,60 erwies sich abermals als zu hoch. Eine höhere Steuerlast hatte bei dem Arzneiunternehmen den Gewinnanstieg aus dem operativen Geschäft im ersten Halbjahr wieder zunichte gemacht./ajx/nas