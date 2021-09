ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kratzt wieder am Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Achterbahnfahrt am deutschen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte weitergegangen. Nach den leichten Verlusten am Vortag stieg der der Dax am Mittwoch im frühen Handel um 0,72 Prozent auf 15 949 Punkte und hält somit unverändert Tuchfühlung zum Rekordhoch von Mitte August bei 16 030 Zählern.

Am Morgen halfen steigende Kurse in Fernost, der japanische Nikkei-Index stieg auf den höchsten Stand seit Mitte Juli. Ähnlich stark legten die Börsen in China zu und ließen sich auch von schwachen Konjunkturdaten nicht bremsen. Der MDax rückte am Morgen um 0,78 Prozent auf 36 235 Zähler vor. Der Index der mittelgroßen Börsentitel war am Vortag auf ein Rekordhoch geklettert, hatte dann aber ins Minus gedreht.

Doch die Dax-Gewinne seit Jahresbeginn und das jüngste Rekordhoch mahnen auch zur Vorsicht: "Eine derartige Gewinnstrecke ist extrem ungewöhnlich und führt in der Regel zu einer deutlichen Abwärtsreaktion", schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Hohe Mittelzuflüsse in Aktien und immer mehr aktive Privatanleger in der Corona-Pandemie könnten Zeichen einer Überhitzung der Börsen sein.

Mangels Impulsen von den Unternehmen sorgten Analystenkommentare für Bewegung, und hier steht die Immobilienbranche im Blick. Die US-Investmentbank Goldman Sachs lädt an diesem Mittwoch zu einem Branchentreffen und hat kurz zuvor die Aktien von Alstria Office von "Kaufen" auf "Neutral" gesenkt.

Auch Morgan Stanley strich die Kaufempfehlung für Alstria Office, die am Ende des MDax 1,5 Prozent verloren. Auch die Papiere der LEG Immobilien stehen nicht länger auf der Kaufliste der Investmentbank, was die Aktie zunächst jedoch nicht belastete.

Schlusslicht im Dax waren Siemens -Aktien mit einem Minus von einem halben Prozent. Der US-Broker Stifel hat die Papiere des Technologiekonzerns von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt. An der Spitze des Dax verteuerten sich Delivery Hero um 2,8 Prozent und bauten damit die Gewinne vom Vortag aus.

Die Aktien der Commerzbank profitierten davon, dass die Großbank UBS die Verkaufsempfehlung für die Papiere gestrichen hat. Der Kurs legte um 2,5 Prozent zu./bek/stk