ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax robust - Zinssenkung verpufft in USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Der Dax stieg am Mittwoch im frühen Handel um 0,69 Prozent auf 12 067,70 Punkte und ließ somit die 12 000er Marke wieder hinter sich.

An der Wall Street hingegen waren die Anleger tags zuvor wieder in Deckung gegangen - trotz einer überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank. Der Dow Jones Industrial hatte nach dem Schluss am deutschen Aktienmarkt stark nachgegeben. Wegen der Gefahren für die Wirtschaft durch das neuartige Coronavirus hatte die Fed den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Es gelang ihr damit aber nicht, die Sorgen am Markt zu mildern.

Mit der Zinssenkung habe die Notenbank zwar überraschend schnell auf das Coronavirus reagiert, kommentierte die Investmentbank Credit Suisse. Erweise sich das Virus aber als hartnäckig, dürfte dieser Schritt für eine Stützung der Wirtschaft nicht ausreichen. Die Rufe nach weiteren Maßnahmen der Fed dürften dann lauter werden. Anleger sollten sich in den kommenden Tagen und Wochen am Markt zurückhalten, riet die Bank.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,63 Prozent auf 26 060,85 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone lag mit 0,4 Prozent im Plus.

In China hinterlässt derweil die Epidemie des Coronavirus tiefe Spuren in der Wirtschaft: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen halbierte sich im Februar fast und brach auf ein Rekordtief ein. "Entscheidend für die Börsen wird sein, wie schnell sich die Einkaufsmanagerindizes wieder erholen", sagte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Auch der Automarkt in China brach ein.

Bayer-Aktien setzten sich mit einem Plus von 1,9 Prozent an die Dax-Spitze. Die Deutsche Bank empfiehlt die Papiere wieder zum Kauf. Diese seien schlicht unterbewertet, lautete die Begründung. Ein positiver Kommentar des US-Brokers Jefferies ließ den Kurs von Munich Re um 1,5 Prozent zulegen.

Geschäftszahlen veröffentlichten der Chemikalienhändler Brenntag , der Chemieproduzent Evonik und der Chip-Hersteller Dialog Semiconductor . Anleger reagierten mit Käufen: Dialog Semiconductor stiegen um 4,5 Prozent, Evonik um 3,9 Prozent und Brenntag um 3,4 Prozent. Die Aktien lagen damit auf den vorderen Plätzen im MDax.

Die jüngste Kursrally der Aktien von Teamviewer nutzte der Investor Permira zum Ausstieg. Er platzierte 22 Millionen Aktien zu je 32 Euro und baute den Anteil damit um elf Prozentpunkte auf 51,5 Prozent ab. Dieses neue Angebot an Aktien drückte den Kurs um 5,6 Prozent nach unten.

Metro-Aktien verloren sieben Prozent und gaben somit einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Am Dienstag hatten Spekulationen um eine Übernahme der Metro durch den US-Lebensmittellieferant Sysco den Metro-Kurs um fast 20 Prozent nach oben getrieben./bek/jha/