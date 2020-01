ROUNDUP/Aktien New York: Anleger warten auf Trump-Reaktion nach Iran-Vergeltung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Vergeltungsschlag des Iran im Konflikt mit den USA bleiben die Anleger an der Wall Street in angespannter Abwartehaltung. US-Präsident Donald Trump will sich um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu dem Angriff auf zwei vom US-Militär genutzte Stützpunkte im Irak äußern.

Am New Yorker Aktienmarkt ließen sich die Anleger nicht allzu sehr von der jüngsten Eskalation im Nahen Osten schockieren: Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte am Mittwoch nach einer guten Stunde 0,01 Prozent höher bei 28 587,48 Punkten.

Die Indizes an der US-Technologiebörse Nasdaq erreichten ungeachtet der Spannungen im Nahen Osten sogar Rekordhöhen. Zuletzt verbuchte der Nasdaq 100 ein Plus von 0,19 Prozent auf 8863,41 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,16 Prozent auf 3242,25 Punkte hinauf.

An den anderen wichtigen Börsen der Welt war die Nachricht vom Raketenbeschuss zunächst mit großer Verunsicherung aufgenommen worden. Die Börsen in Asien schlossen klar im Minus und Anleger flüchteten wieder vermehrt in Gold, auch die Ölpreise stiegen. Doch bereits zur Handelssitzung in Europa legte sich die größte Unruhe. Dort konnten die wichtigsten Indizes zuletzt Gewinne vorweisen. Nach Einschätzung von David Madden von CMC Markets UK gehen die Börsianer angesichts der aktuellen Kursentwicklung wohl nicht davon aus, dass der Konflikt in eine kriegerische Auseinandersetzung münden könnte.

Nach einem Absturz eines Jets vom Typ 737-800 im Iran geht es auch am Aktienmarkt zur Wochenmitte erneut um Boeing . Nach Angaben der Hilfsorganisation iranischer Halbmond kamen bei dem Unglück des Flugzeugs einer ukrainischen Airline in der Nähe des Flughafens von Teheran alle Insassen ums Leben. Boeing steht nach zwei Abstürzen einer 737 Max im Oktober 2018 und März 2019 enorm unter Druck. An diesem Mittwoch verloren die Papiere bislang 2 Prozent und waren damit auf dem vorletzten Platz im Dow.

Mit Abstand das Schlusslicht waren Walgreens Boots Alliance nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen. Die Papiere sackten um fast 7 Prozent ab, nachdem die Drogerie- und Apothekenkette für das erste Geschäftsquartal erneut einen deutlichen Gewinnrückgang ausgewiesen hatte. Zudem fielen die Kennziffern noch schlechter als erwartet aus.

Dagegen überraschte der angeschlagene Warenhausbetreiber Macy's mit besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das wichtige Weihnachtsgeschäft. Das Unternehmen kündigte zudem die Schließung von Namesake-Filialen und einen Stellenabbau bei seiner Warenhauskette Bloomingdale's an. Die Anteile legten um 0,5 Prozent zu./ajx/he