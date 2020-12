ROUNDUP/Aktien New York: Dow rutscht nach Rekordhoch ins Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Leichte Verluste haben die US-Aktienmärkte am sogenannten "Hexensabbat" im frühen Handel verbucht. Der Dow Jones Industrial stieg auf ein Rekordhoch bei 30 343 Punkten, rutsche aber rasch ab und drehte ins Minus. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,49 Prozent tiefer bei 30 155,83 Zählern. Damit deutet sich für diese Woche ein magerer Dow-Gewinn von rund 0,4 Prozent an.

Auch der marktbreite S&P 500 erklomm am Freitag zunächst ein weiteres Rekordhoch, notierte zuletzt aber 0,49 Prozent im Minus bei 3704,42 Zählern. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es zunächst auch auf einen neuen Höchststand und danach abwärts. Zuletzt fiel der technologielastige Index um 0,29 Prozent auf 12 715,08 Punkte.

Während des "Hexensabbat" könnte es zu höheren Handelsvolumina und womöglich abrupteren Kursschwankungen als üblich kommen. Bei diesem Verfallstermin von Optionen und Futures auf Aktien und Indizes versuchen vor allem große Marktteilnehmer die aktuellen Kurse auf jene Preise zu treiben, an denen sie an den Terminbörsen engagiert sind.

Frische US-Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Kurse. So haben die USA ihr chronisches Defizit bei der Leistungsbilanz im dritten Quartal während der Corona-Krise erneut ausgeweitet. Die konjunkturellen Aussichten in den USA haben sich im November etwas stärker als erwartet verbessert. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren stieg um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Auf Unternehmensseite standen die Fedex -Papiere im Fokus. Der florierende Paketversand in der Corona-Krise hat dem Logistikkonzern ein unerwartet starkes Quartal beschert. Allerdings machten die Anleger erst einmal Kasse - die Papiere sackten als Schlusslicht im S&P-100-Index um 4,9 Prozent ab. Allerdings hat sich der Kurs der Aktie seit Anfang Juli auch mehr als verdoppelt.

Die Aktien des Impfstoffherstellers Moderna fielen um 4,3 Prozen, obwohl ein Beratungskreis der US-Arzneimittelbehörde FDA am Vorabend grünes Licht für den Corona-Impfstoff des US-Pharmakonzerns gegeben hatte. Die Abstimmung galt als wichtiges Signal für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs durch die FDA./edh/fba