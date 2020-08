ROUNDUP/Aktien New York: Dow schwächelt - Neue Rekorde an der Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Lustlos haben sich Anleger zu Beginn der neuen Börsenwoche gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Montag im frühen Handel in neuer Zusammensetzung um 0,70 Prozent auf 28 454 Punkte nach. Am Freitag war das Börsenbarometer noch auf den höchsten Stand seit dem Beginn des weltweiten Corona-Crash geklettert, doch nun zeigten die Kurse Ermüdungserscheinungen. Im Monat August ist für den Dow indes ein Plus von knapp acht Prozent aufgelaufen.

Der marktbreite S&P 500 rückte unmittelbar zum Handelsbeginn auf ein neues Rekordhoch vor, zuletzt gab der Index jedoch um 0,14 Prozent auf 3503 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg dagegen um 0,40 Prozent auf 12 044 Punkte und erreichte ebenfalls einen weiteren historischen Höchststand.

An die Spitze des Dow setzten sich Apple -Aktien, sie sich gewannen 2,4 Prozent. An diesem Montag wird ein Aktiensplit des iPhone-Herstellers wirksam. So erhalten die Aktionäre für jedes Papier drei weitere. Mit einem solchen Schritt wollen Unternehmen ihre Aktien nach starken Kursanstiegen optischer wieder günstiger machen. Gerade Kleinanleger scheuen vor Aktien zurück, die je Stück mehrere hundert Dollar oder Euro kosten. Der Split kam bei den Anlegern bislang also gut an.

In der Folge des Aktiensplits sinkt die Gewichtung von Apple im Dow Jones Index. Deshalb musste ein anderer Tech-Titel die entstandene Lücke schließen: Aufsteiger in den Dow ist der Softwareentwickler und SAP -Rivale Salesforce . Der Index soll schließlich die US-Wirtschaft abbilden, die immer stärker durch Firmen aus der New Economy bestimmt wird. Salesforce-Aktien verloren 0,5 Prozent.

Das derzeit am längsten im Dow vertretene Unternehmen, der Ölriese ExxonMobil , musste den Index verlassen. Der Pharmakonzern Pfizer und der erst vor kurzem durch eine Fusion entstandene Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Raytheon Technologies mussten ebenfalls aus dem Dow weichen. Nachrücker sind der Biotechkonzern Amgen und der Mischkonzern Honeywell . Die Kurse beider Dow-Neulinge gaben nach.

Aktien von Tesla gewannen 3,2 Prozent. Auch hier reagierten Investoren positiv auf einen Aktiensplit, der an diesem Montag umgesetzt wird.

Unter den Nebenwerten schossen die Papiere von Aimmune Therapeutics um mehr als 170 Prozent auf über 34 Dollar hoch. Sie profitierten von einer Übernahmeofferte des Nahrungsmittelriesen Nestle . Aimmune Therapeutics entwickelt und vermarktet Therapien zur Behandlung lebensbedrohlicher Lebensmittelallergien./bek/he