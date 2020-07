ROUNDUP/Aktien New York: Dow startet robust - Techwerte ziehenm wieder an

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei verlustbringenden Tagen haben sich die US-Börsen am Montag wieder ins Plus vorgewagt. Zunächst noch zögerlich gestartet, schaffte es der Dow Jones Industrial binnen der ersten Handelsstunde ins Plus. Zuletzt gewann der Wall-Street-Leitindex 0,50 Prozent auf 26 601,20 Punkte. Die Vorwoche hatte er nach zuvor drei Gewinnwochen und einem erneuten Test der 27 000-Punkte-Marke wieder schwächer beendet.

Besonders gefragt waren am Montag die Technologiewerte, wie deren Auswahlindex Nasdaq 100 mit einem Anstieg um 1,31 Prozent auf 10 620,30 Zähler zeigte. Am Freitag war er durch Gewinnmitnahmen auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli abgerutscht, nun griffen die Anleger auf niedrigerem Niveau wieder vermehrt zu. Der S&P 500 kletterte um 0,62 Prozent auf 3235,53 Punkte.

Allerdings wagten sich die Investoren nur vorsichtig wieder aufs Parkett, ihre Unsicherheit lässt sich am zuletzt rekordhohen Goldpreis ablesen - das Metall wird von ihnen in schwierigen Zeiten häufig als sicherer Hafen geschätzt. Im Hinterkopf behielten sie nach wie vor die angespannten Beziehungen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China sowie die weltweit steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen.

Gespannt wird auch bereits auf die nächste geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gewartet. An den Börsen wird aktuell darüber diskutiert, ob die Währungshüter in die nächste Phase übergehen und nach ihrer Krisenintervention wegen Covid-19 nun die einsetzende konjunkturelle Erholung unterstützen. Solange darüber Unklarheit herrscht und auch die Parteien in den USA weiter über das nächste Konjunkturpaket streiten, dürften die Anleger eher vorsichtig bleiben, hieß es.

Unter den Einzelwerten waren die Papiere von Moderna einen Blick wert. In der Hoffnung, dass das Biotech-Unternehmen mit zusätzlichen Staatsmitteln die Nase vorn haben könnte bei einem Coronavirus-Impfstoff, rückten sie um 7,4 Prozent vor. Die US-Regierung wird die Zusatzkosten für eine deutlich ausgeweitete Phase-3-Studie übernehmen.

Die Richtung vor bei den Technologiewerten gab Apple , die um knapp 1,7 Prozent stiegen und so im Dow unter den Favoriten waren. Die Experten von JPMorgan sehen mit einem angehobenen Kursziel von 425 Dollar noch Luft nach oben für die Papiere des iPhone-Herstellers - auch wenn sie nach gutem Lauf von einer besonderen Auswahlliste gestrichen wurden.

Allgemein ging es auch für Chipwerte nun wieder nach oben - mit Ausnahme von Intel , die mit einem Minus von einem Prozent an ihren mehr als 16-prozentigen Kurseinbruch vom Freitag anknüpften. Anleger sehen hier auch mit etwas Abstand noch keinen Grund, wieder zuzugreifen. Der Chipriese droht wegen technischer Probleme mit einer neuen Chip-Generation ins Hintertreffen zu geraten.

Der Spitzenreiter im Nasdaq 100 waren die 4,3 Prozent höheren Biogen-Aktien . Die Investmentbank Morgan Stanley hat die Papiere des Biotech-Unternehmens am Montag auf "Overweight" hochgestuft.

Ein negativer Ausreißer unter den Standardwerten im Dow waren die Papiere von Walgreens Boots Alliance . Hier sahen es Investoren kritisch, dass sich die Drogerie- und Apothekenkette auf die Suche nach einem neuen Unternehmenschef begibt. Der seit Anfang 2015 amtierende Stefano Pessina werde vom Chefposten zurücktreten, teilte der Konzern mit.

Ein schwaches Abschneiden im zweiten Quartal trieb derweil die Aktionäre von Hasbro in die Flucht, die Papiere büßten an der Nasdaq sechs Prozent ein. Während viele andere Unternehmen zuletzt eher erfreuliche Meldungen zum Corona-Quartal hervor brachten, enttäuschte der Spielwarenkonzern mit einem Umsatzeinbruch um fast 30 Prozent./tih/he