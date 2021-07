ROUNDUP/Aktien New York: Kurse erholt nach schwachem Wochenbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem enttäuschenden Wochenauftakt haben sich die Aktienkurse in New York am Dienstag erholt. Im frühen Handel stieg der Dow Jones Industrial um 1,23 Prozent auf 34 380 Punkte. Die rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hatte am Vortag unter Investoren Sorgen um die weitere wirtschaftliche Entwicklung ausgelöst. Der Dow hatte mehr als zwei Prozent eingebüßt.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es zuletzt um 0,85 Prozent auf 4295 Punkte aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 blieb mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent auf 14 573 Zähler etwas zurück.

Die Experten der US-Bank JPMorgan halten die Angst der Investoren vor einem möglicherweise schon bald nahenden Ende der Konjunkturerholung von der Pandemie für überzogen. Die jüngsten Wachstumsdaten aus den USA und Asien deuten ihrer Ansicht nach weniger auf einen Abwärtstrend hin, sondern vielmehr auf eine nachhaltigere Entwicklung. Sie erhöhten daher das Ziel für den S&P 500 Index zum Jahresende von 4400 auf 4600 Zähler.

Für neue Zuversicht unter den Investoren sorgten gute Quartalszahlen von IBM . Die Aktien setzten sich mit einem Gewinn von 4,8 Prozent an die Spitze des Dow. Das Computer-Urgestein legte dank starker Nachfrage nach Cloud-Software und IT-Services im vergangenen Quartal überraschend deutlich zu und erzielte das stärkste Wachstum seit rund drei Jahren. Im Fahrwasser von IBM legten auch Cisco Systems um 1,5 Prozent zu.

Zu den Unternehmen, die Quartalsberichte veröffentlichten, gehören auch das Finanzunternehmen Ally Financial und der Tabakkonzern Philipp Morris. Dessen Aktien büßten 2 Prozent ein. Das Unternehmen äußerte sich zwar ein klein wenig optimistischer zum Gewinn in diesem Jahr, das reichte den Börsianern aber nicht aus. Die Zahlen von Ally Financial kamen am Markt besser an, der Kurs stieg um 2,7 Prozent. Der bereinigte Gewinn übertraf die Markterwartung deutlich.

Der Ölfeldausrüster Halliburton , der ebenfalls Zahlen präsentierte, erwartet derweil einen mehrjährigen Aufschwung in der Ölservice-Branche. Nach leichten Kursverlusten zum Auftakt drehten die Papiere ins Plus, das zuletzt 1,2 Prozent betrug.

Erst nachbörslich werden die Quartalsberichte des Streamingdienstes Netflix und der Fluggesellschaft United Airlines erwartet./bek/he