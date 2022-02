ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Verluste nach Erholungsrally

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach der jüngsten Erholungsrally wieder etwas nachgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte am Dienstag geringfügig tiefer bei 35 128,42 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P 500 fiel um 0,11 Prozent auf 4510,62 Punkte.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,40 Prozent auf 14 870,59 Punkte nach unten. Er war an den beiden vergangenen Handelstagen um jeweils mehr als 3 Prozent in die Höhe geschnellt.

Frische US-Konjunkturdaten trübten etwas die Stimmung. So stiegen die Bauausgaben im Dezember weniger als erwartet.

Derweil geht die Debatte über den angemessenen Kurs der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation weiter. Mehrere Fed-Vertreter sagten, sie befürworteten Zinserhöhungen in einem Tempo, das die Wirtschaft nicht unnötig beeinträchtige. Dies sei eine "gute Nachricht", um die Nerven der Anleger zu beruhigen, sagte ein Marktanalyst.

Von Unternehmensseite kamen derweil zumeist erfreuliche Nachrichten: Der Paketboom im In- und Ausland bescherte United Parcel Service (UPS) im abgelaufenen Jahr einen überraschend kräftigen Gewinn und zudem übertrafen die Unternehmensziele für das laufende Jahr die Analystenerwartungen. Die Aktien des US-Paketdiensts schnellten auf ein Rekordhoch und zogen zuletzt an der Spitze des S&P 500 um fast 14 Prozent an.

Die Anteilscheine von ExxonMobil stiegen um fast sechs Prozent. Nach herben Verlusten zu Beginn der Corona-Pandemie verdient der größte US-Ölkonzern wieder glänzend.

Unter den Schlusslichtern im S&P 500 fielen die Papiere von AT&T um vier Prozent. Der hoch verschuldete Telekomkonzern will seine Dividendenausschüttungsquote auf etwa 40 Prozent des Cashflows begrenzen./la/he