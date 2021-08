ROUNDUP/Aktien New York: Nach jüngstem Rekordlauf etwas tiefer

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem weiteren Rekordhoch zum Börsenstart am Donnerstag hat den US-Leitindex Dow Jones Industrial schnell die Kraft verlassen. Nach der ersten halben Stunde sank er um 0,30 Prozent auf 35 379,68 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,24 Prozent auf 4436,82 Punkte. An der Nasdaq ging es für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,42 Prozent nach unten auf 14 964,76 Zähler.

Zur Wochenmitte hatten die Anleger mit Erleichterung darauf reagiert, dass die bereits recht hohe Inflationsrate in den Vereinigten Staaten nicht weiter gestiegen ist. Die Standardwerte-Indizes hatten ihre Rekordjagd fortgesetzt. Am Donnerstag wurde nun bekannt, dass die US-Erzeugerpreise überraschend deutlich angezogen haben. Das dürfte die Inflationserwartungen in den USA weiter anheizen. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien von Ebay um rund eineinhalb Prozent. Die Online-Handelsplattform hatte zwar im zweiten Quartal deutliche Geschäftszuwächse verbucht, doch der in Aussicht gestellte Nettoumsatz verfehlte die Erwartungen.

Die Papiere von Palantir schnellten um fast elf Prozent nach oben. Die Datenanalysefirma hatte sowohl mit ihren Umsatzzahlen als auch mit der Umsatzprognose positiv überrascht.

Die Anteile von Micron Technology büßten mehr als sieben Prozent ein, nachdem sich Analyst Shawm Kim von der Bank Morgan Stanley negativ zu den Aktien des Speicherchipherstellers geäußert hatte. Seiner Meinung nach geht der Markt für Dram-Chips aktuell in eine spätzyklische Phase über und verliert entsprechend an Schwung./ajx/he