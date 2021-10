ROUNDUP/Aktien New York: Pause nach der Rekordjagd

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Rekordrally an den US-Aktienmärkten ist am Mittwoch im frühen Handel wegen durchwachsener Quartalszahlen nicht weiter gegangen. Anleger ließen es erst einmal ruhiger angehen, wie der Dow Jones Industrial mit einem knappen Abschlag von 0,09 Prozent auf 35 723,17 Punkte zeigte. Am Vortag hatte er sich mit knapp 35 893 Punkten in der Spitze weiter der 36 000er Marke genähert.

Zwei andere bedeutende New Yorker Indizes schafften es zwar zumindest knapp ins Plus, konnten ihre Bestmarken damit aber auch nicht erhöhen. Der marktbreite S&P 500 stieg zuletzt um 0,05 Prozent auf 4576,92 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 setzte sich positiv ab mit einem Aufschlag von 0,50 Prozent auf 15 637,44 Zähler. Am Vortag war er zwischenzeitlich aber schon bis auf knapp 15 711 Punkte gestiegen.

In der bisher stark verlaufenen Berichtssaison gab es am Mittwoch eine ganze Flut an hochkarätigen Geschäftszahlen zu verarbeiten, darunter jene des Softwarekonzerns Microsoft , des Flugzeugbauers Boeing , des Kreditkartenkonzerns Visa und der Google-Mutter Alphabet . Die Reaktionen darauf fielen dieses Mal insgesamt durchwachsener aus.

Vertreter mit positiven Reaktionen auf die Zahlen waren am Mittwoch im Dow die Aktien von Microsoft, Coca-Cola und McDonalds . Microsoft nahm mit einem Anstieg um 3,6 Prozent die Spitze ein, die Aktie blieb auf Rekordjagd. Dank der florierenden Cloud-Dienste verdiente der Softwareriese im vergangenen Geschäftsquartal prächtig. Im Vergleich zu Apple holte die Aktie weiter auf, was das Rennen um das weltweit wertvollste Unternehmen betrifft.

Coca-Cola und McDonalds folgten auf den Dow-Rängen mit Anstiegen um bis zu 2,1 Prozent. Sie überzeugten mit Quartalszahlen, die die Erwartungen übertrafen. Im Falle von Coca-Cola sorgte außerdem ein angehobener Gewinnausblick für die gute Stimmung. Bei Boeing waren die Reaktionen der Anleger derweil verhaltener, wie ein Kursverlust von einem Prozent zeigt.

Eine herbe Enttäuschung gab es hingegen für die Visa-Anleger, hier rutschte der Kurs um 4,2 Prozent ab. Im vergangenen Quartal gab es zwar einen kräftigen Gewinnsprung. Laut Analyst Jason Kupferberg von der Bank of America wurde dies aber vom enttäuschenden Ausblick getrübt. Dieser sei geprägt von hohen Anreizen für die Kreditkartenkunden. Auch die Mastercard -Aktien sackten davon belastet deutlich Prozent ab.

An der Nasdaq-Börse waren die Reaktionen auf Quartalszahlen dieses Mal ebenfalls durchwachsen. Die Aktien des Chipkonzerns Texas Instruments sackten etwa um sechs Prozent ab, dem standen sektorintern aber Kursgewinne von 1,7 Prozent beim Prozessorhersteller AMD gegenüber. Bei Texas wurde ein enttäuschender Umsatzausblick für die Verluste verantwortlich gemacht.

Über 3,5-prozentige Kursgewinne konnten sich ansonsten die Anleger von Alphabet freuen. Die Google-Mutter profitierte im vergangenen Quartal mit einem Gewinnsprung weiter enorm von der Digitalisierungsbewegung in der Corona-Pandemie. "Ein weiteres starkes Werbequartal mit kaum einem Kratzer", zog Jefferies-Analyst Brent Thill ein erstes Fazit.

Am breiten Markt fielen unter anderem die Aktien von General Motors mit einem Kursrutsch um 3,8 Prozent negativ auf. Analyst Joseph Spak von der kanadischen Bank RBC sah die Zahlen des Autobauers zwar über den Erwartungen, betonte aber nach einem guten Lauf der Aktien in den vergangenen zwei Monaten die Gefahr von Gewinnmitnahmen./tih/he