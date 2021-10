ROUNDUP/Aktien New York: Robuste Jobdaten treiben Erholung an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist am Donnerstag auf Erholungskurs gegangen. Nach einigen zuletzt trüben Tagen stiegen die wichtigsten Aktienindizes nun um jeweils gut ein Prozent. Als Antrieb erwiesen sich insbesondere robuste Konjunkturdaten.

Der Dow Jones Industrial zog im frühen Handel um 1,21 Prozent auf 34 794,35 Punkte an. Der S&P 500 gewann 1,25 Prozent auf 4418,49 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,43 Prozent auf 14 986,61 Punkte nach oben.

Am Arbeitsmarkt hat sich die Lage überraschend deutlich verbessert. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank erstmals in der Corona-Krise unter 300 000. Der Rückgang der Hilfsanträge fiel zudem überraschend deutlich aus.

Derweil gewinnt die Berichtssaison der Unternehmen zum abgelaufenen Quartal an Fahrt. So hob der Krankenversicherer UnitedHealth seine Gewinnprognose für dieses Jahr nach einem überraschend guten Sommerquartal ein weiteres Mal an. Die Aktien sprangen auf ein Rekordhoch und schnellten zuletzt an der Dow-Spitze um gut fünf Prozent in die Höhe.

Die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance erholte sich im Schlussquartal ihres Geschäftsjahres 2020/21 deutlich von den Folgen der Corona-Pandemie. Neben einem starken Gewinnwachstum in den Apotheken und im Einzelhandel der Vereinigten Staaten nannte der Konzern auch eine fortgesetzte Erholung in Großbritannien als Gründe. Dies reichte für ein Plus von gut ein Prozent.

Zudem meldeten nach der größten US-Bank JPMorgan nun weitere wichtige Geldhäuser ebenfalls kräftige Gewinnsprünge. Auch die Bank of America und Wells Fargo profitierten im dritten Quartal von der Auflösung von Rückstellungen, die sie im Corona-Jahr 2020 mit Blick auf drohende Kreditausfälle gebildet hatten. Denn die Wirtschaft erholt sich von der Krise, und es fallen absehbar doch nicht so viele Kredite aus wie zwischenzeitlich befürchtet. Die Geldhäuser Morgan Stanley und Citigroup steigerten ihre Gewinne ebenfalls deutlich.

Die Freude der Anleger über die Zahlen hielt sich derweil in Grenzen. Während die Anteilsscheine der Bank of America um gut zwei Prozent stiegen, bewegten sich die Aktien der anderen drei Geldhäuser nur wenig./la/he