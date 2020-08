ROUNDUP/Aktien New York: Stimmungsdaten verhelfen Dow moderat ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Wochenende geht es beim Dow Jones Industrial mit angezogener Handbremse nach oben. Mit Rückendeckung positiv ausgefallener Konjunkturindikatoren schaffte es der Index am Freitag nach zähem Start ein Stück weit ins Plus. Nach etwas mehr als einer Handelsstunde kletterte er um 0,23 Prozent auf 27 804,46 Punkte. Der Leitindex steuert damit in dieser Woche aber noch auf ein halbes Prozent Minus zu. Seit Tagen bewegt er sich in einer Seitwärtsspanne zwischen 27 650 und 28 000 Punkten.

Einen Tick mehr Optimismus streuten anhaltende Hoffnungen auf einen Impfstoffkandidaten in der Corona-Krise und frische Einkaufsmanagerdaten aus den USA unter die Anleger. Letztere übertrafen die Erwartungen von Experten, nachdem zuletzt die US-Notenbank Fed noch die Unsicherheit erhöht hatte. In der Eurozone hatten ähnliche Daten zuvor noch ein durchwachsenes Bild abgegeben.

Im technologielastigen Nasdaq 100 reichte es am Freitag für eine Fortsetzung der Rekordrally, er schaffte es erstmals über die Marke von 11 500 Punkten. Zuletzt legte er um 0,58 Prozent auf 11 544,05 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,11 Prozent auf 3389,36 Punkte. Für einen erneuten Rekord müsste er die Marke von 3400 Punkten attackieren. Der Dow hingegen ist von Bestmarken immer noch sechs Prozent entfernt.

Hoffnung in puncto Impfstoff machten zu Wochenschluss die Forschungspartner Pfizer und Biontech , die bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Sars-Cov-2-Virus eigenen Aussagen zufolge in einer ersten Studienphase voran kommen. Der Wirkstoff habe sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Patienten im Test für eine starke Antwort des Immunsystems gesorgt. Ein Kurstreiber war dies vor allem für Biontech mit einem Kursplus von zehn Prozent.

Die Rekordrally an der Nasdaq wurde einmal mehr dominiert von den großen Technologieriesen. Unter diesen erreichten Apple , Tesla und Alphabet jeweils neue Bestmarken. Mit einem Anstieg um 3,4 Prozent waren Apple auch im Dow eine große Stütze. Neuerdings ist der iPhone-Hersteller das erste US-Unternehmen mit einem Börsenwert von zwei Billionen Dollar.

Tesla festigten mit einem Anstieg um 2,9 Prozent das am Vortag erreichte Kursniveau oberhalb von 2000 Dollar. Seit Ende Juni haben sich die Papiere binnen weniger Wochen nun schon mehr als verdoppelt - unter anderem dank der Perspektive, dass sie durch einen angekündigten Aktiensplit für Kleinanleger wieder interessanter werden sollen. Für diesen ist an diesem Freitag der Stichtag.

Beim Traktorenbauer Deere sorgten optimistischere Jahresziele für ein Kursplus von dreieinhalb Prozent. Laut Analyst Seth Weber von RBC hat der Konzern, der neben Landwirtschafts- auch Baumaschinen produziert, mit seinen Zahlen die schon hohen Erwartungen noch übertroffen./tih/he