ROUNDUP/Aktien New York: Tech-Fieber steigt weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen eilen die Stars im Technologiesektor von Rekord zu Rekord und treiben damit auch am Montag den Nasdaq 100 weiter an. Der technologielastige Index stieg im frühen Handel in bisher ungekannte Höhen, zuletzt gewann er noch 0,28 Prozent auf 11 588,07 Punkte.

Mit frischen Bestmarken sorgten die Papiere von Apple , Tesla , Amazon und Alphabet weiter für Schlagzeilen. Die Titel des iPhone-Konzerns Apple kosteten erstmals mehr als 500 Dollar. Die Papiere des Elektroautobauers Tesla waren zeitweise mehr als 2100 Dollar wert, drehten dann aber ins Minus. Die politische Reaktion auf die Covid-19-Pandemie durch die Unterstützungsprogramme sowohl auf geld- als auch fiskalpolitischer Seite habe das positive Umfeld für Wachstumsaktien weiter verstärkt, schrieben die Experten der Bethmann Bank in einem aktuellen Kommentar. Investoren bevorzugten daher Papiere etwa von Technologieunternehmen, weil diese steigende Gewinne verzeichneten. Dadurch seien die Bewertungen in dieser Aktienkategorie gestiegen. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,67 Prozent auf 3419,91 Punkte, nachdem er zuvor ebenfalls so hoch geklettert war wie nie zuvor. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg auf den höchsten Stand seit Februar und notierte zuletzt mit plus 0,93 Prozent auf 28 191,13 Punkten. Die Kurse positiv beeinflussen laut Börsianern auch wieder die Hoffnungen auf Mittel gegen das Coronavirus. US-Präsident Donald Trump hatte eine Notfallgenehmigung erteilt für die Behandlung von Corona-Patienten mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Virus enthält. Die US-Regierung erwägt zudem, das Zulassungsverfahren eines Corona-Impfstoffkandidaten vom britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca zu beschleunigen. Auch die Anleger des chinesischen Online-Giganten Alibaba freuten sich über neue Kurs-Bestmarken. Für die in New York gehandelten Titel ging es zuletzt um drei Prozent hoch. Nach den am vergangenen Donnerstag veröffentlichten, starken Quartalszahlen sorgten positive Analystenkommentare für weiteren Rückenwind. Die am Freitag schwachen Papiere von American Airlines und United Airlines erholten sich mit einem Plus von jeweils fast neun Prozent. Fluggesellschaften würden über wieder steigende Passagierzahlen besonders deutlich von einer wirksamen Corona-Behandlung profitieren./ajx/he