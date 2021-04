ROUNDUP/Aktien New York: US-Börsen halten sich dicht unter ihren Rekordständen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen halten sich am Montag weiter dicht unter ihren jüngsten Rekordhochs. Dank robuster Wirtschaftsdaten hatten sich die wichtigsten vier Indizes bereits am Freitag von ihrem kleinen Rückschlag durch angebliche Steuererhöhungspläne von US-Präsident Joe Biden wieder erholt. Der marktbreite S&P 500 hatte sogar ein Rekordhoch erreicht. Die frisch veröffentlichten Aufträge aus dem Monat Februar für langlebige Güter fielen indes zwar weniger stark als erwartet aus, dennoch wurde ein Anstieg im Vergleich zum Vormonat verzeichnet. Zudem blicken die Anleger zunehmend auf die Überwindung der Corona-Krise durch Impfungen.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 34 090,34 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,24 Prozent auf 4190,08 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,18 Prozent auf 13 966,65 Zähler.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise will Biden Kapitalerträge für wohlhabende Amerikaner künftig stärker besteuern. Allerdings rechnen Volkswirte nicht mit längerfristigen negativen Auswirkungen für Aktien durch eine solche Steuer. "Die Zinsperspektiven bieten den Aktienmärkten ebenso wie viele positive Überraschungen bei den Unternehmensgewinnen nachhaltige Unterstützung", heißt es etwa von der DekaBank.

Ob die Schwergewichte im US-Technologiesektor positiv überraschen, werden die Quartalsberichte von Alphabet und Microsoft am Dienstag sowie von Apple am Mittwoch und Amazon am Donnerstag zeigen. An diesem Abend nach Börsenschuss öffnet schon einmal der Elektroautobauer Tesla seine Bücher. Für das Tesla-Papier ging es zuletzt um 0,6 Prozent nach oben.

Besonders auffällig waren die positiven Vorzeichen aber vor allem im Luftfahrt- und Freizeitsektor. So legten United , Delta , Southwest und American Airlines um 0,9 und 3,5 Prozent zu. Die Aktien der Kreuzfahrtreederei Royal Caribbean gewannen 1,8 Prozent. Auslöser war ein Interview der "New York Times" (Sonntag) mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie sagte, dass vollständig gegen Corona geimpfte Amerikaner vermutlich schon in diesem Sommer wieder die Länder Europas besuchen könnten.

Im Dow legten die Papiere von American Express an der Indexspitze um 3,5 Prozent auf 149,34 US-Dollar zu. Das Analysehaus Oppenheimer & Co. hatte zuvor das Kursziel der Aktie von 128 auf 165 US-Dollar angehoben und seine "Outperform"-Erwartung bekräftigt.

Besonders stark gefragt waren außerdem an der Nasdaq mit einem Plus von 19 Prozent die Papiere von Ocugen . Sie waren bereits am Freitag mit wilden Kurskapriolen aufgefallen. Gemeinsam mit einem indischen Partner arbeitet das US-Unternehmen an einem Covid-19-Impfstoff. Signale für einen unmittelbar bevorstehenden Antrag auf eine Notfallzulassung bei der US-Gesundheitsbehörde hatten die Papiere vor dem Wochenende zeitweise um 47 Prozent nach oben getrieben. Eine dann erfolgte Meldung über einen Anteilsverkauf an institutionelle Anleger zu einem tieferen Kurs hatte ihnen jedoch den Wind fast wieder komplett aus den Segeln genommen./ck/he