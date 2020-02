ROUNDUP/Aktien New York: Weitere Talfahrt wegen Virus - Dow unter 25 000 Punkten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Viruskrise dominiert auch am Freitag die Stimmung am US-Aktienmarkt und sorgt für weiter heftig fallende Kurse. Nach einem sehr schwachen Start, der den Dow Jones Industrial unter 25 000 Punkte drückte, setzte nur kurz eine leichte Erholung ein, dann ging es jedoch wieder unter 25 000 Punkte. Zuletzt sackte der wichtige Wall-Street-Index um 3,26 Prozent auf 24 925,89 Punkte ab.

Damit zeichnet sich für das weltweit besonders stark beachtete Börsenbarometer ein drastischer Wochenverlust von 14 Prozent ab. Für den Monat Februar sieht es mit einem Verlust von knapp 12 Prozent kaum besser aus. Dabei hatte der Dow erst vor etwas mehr als zwei Wochen ein Rekordhoch bei über 29 568 Punkten erreicht.

Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag zuletzt 3,03 Prozent auf 2888,54 Punkte ein und der technologielastige Nasdaq 100 verlor 2,39 Prozent auf 8235,30 Zähler. Zugleich flüchten die Anleger weiter in sicher erscheinende Häfen wie etwa Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Bonds sackte im frühen Handel auf ein weiteres Rekordtief.

Die Stimmung an den Börsen weltweit werde nach wie vor von dem neuartigen Coronavirus bestimmt, sagte Analyst Chris Kushlis vom US-Vermögensverwalter T-Rowe Price. Die jüngste Ausbreitung des Virus im Iran, in Italien und Südkorea belege, dass die Auswirkungen der Epidemie für die Wirtschaft nicht vorhersehbar seien. Die steigende Zahl der Infizierten sorge für große Nervosität an den Märkten und starke Schwankungen der Preise in Wertpapieren und anderen Vermögenswerten. Insbesondere der Auto- und Rohstoffsektor könnten weiter unter der Epidemie leiden.

Kräftige Verluste gingen erneut quer durch alle Branchen: Ob Techologieaktien, Autowerte, Papiere aus der Energie-, der Reise- oder auch der Konsumbranche, überall waren die Vorzeichen tiefrot. "Die Anleger stoßen ihre Aktienbestände ab und stellen erst später Fragen", kommentierte ein Marktstratege die aktuelle Lage, die erste Anzeichen von Panik erkennen lässt.

Im Dow gab es keine Gewinner, im S&P 100 gerade einmal zwei und im ebenfalls 100 Werte umfassenden Nasdaq-Auswahlindex vier. Dagegen sackten etwa die Aktien von Boeing als schwächster Wert im US-Leitindex Dow um weitere 6 Prozent ab und erreichten den tiefsten Stand seit Dezember 2017. Die Apple -Papiere büßten 3,5 Prozent ein und fielen auf den tiefsten Stand seit knapp drei Monaten. Die Aktie des Ölgiganten ExxonMobil verloren weitere 2,5 Prozent und erreichten den tiefsten Stand seit 2004.

Außerhalb der großen Indizes brachen die Anteile von Beyond Meat um etwas mehr als 18 Prozent ein. Die gemeldeten überraschend hohen Umsätze des Herstellers für Fleischersatzprodukte im vierten Quartal halfen da nicht. Immerhin will Beyond Meat 2020, in dem nun auch noch die Viruskrise ihre Spuren hinterlassen dürfte, sowohl in sein Marketing als auch in seine internationale Expansion investieren. Das dürfte auf Kosten der Profitabilität gehen.

Für die Aktien von Dell ging es um 5,4 Prozent abwärts auf ein Rekordtief, nachdem der Computerspezialist mit seinem Ausblick auf die Gewinnentwicklung enttäuscht hatte. Mehrere Analysten senkten daraufhin ihr Kursziel.

Unter den wenigen Gewinnern am US-Markt befanden sich dagegen die Anteile von Foot Locker , die um etwas mehr als 4 Prozent stiegen und damit einen Teil ihrer jüngsten Verluste wieder wettmachten. Die Handelskette für Sportschuhe rechnet in diesem Jahr mit steigenden Gewinnen und Umsätzen./ck/jha/