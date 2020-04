ROUNDUP: Auch Länder können günstigere Corona-Kreditkonditionen anbieten

BERLIN (dpa-AFX) - Auch die Bundesländer können nun in der Corona-Krise für in Schwierigkeiten geratene Firmen über ihre Förderinstitute flächendeckend Kreditprogramme mit günstigen Konditionen anbieten. Die Europäische Kommission habe die Ausweitung der Vergabe von niedrigverzinslichen Darlehen genehmigt, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag mit.

Die Regelung ermögliche es, dass Landesförderinstitute Kreditprogramme mit den gleichen günstigen Konditionen gewähren können, wie sie bereits für die staatliche Förderbank KfW gelten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte, dies sei neben dem KfW-Sonderkreditprogramm ein weiterer wichtiger Baustein, um den Unternehmen einen schnellen Zugang zu mehr Liquidität zu ermöglichen.

Im Zuge des KfW-Sonderprogramms sind nach Angaben des Ministeriums bisher 2432 Kreditanträge mit einem Volumen von rund 9,8 Milliarden Euro gestellt worden. Das Programm sieht eine höhere Haftungsfreistellung durch die KfW von bis zu 90 Prozent bei Betriebsmitteln und Investitionen von kleinen und mittleren Unternehmen vor.

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer sagte: "Zentral ist, dass die Kredite wirklich flächendeckend bei den Unternehmen ankommen - davon bin ich bisher noch nicht überzeugt." Daneben müsse die Bundesregierung aber auch dringend die Liquiditätshilfen nachbessern, damit mittlere Unternehmen nicht durch das Raster fielen.

Die Bundesregierung arbeitet an Nachbesserungen bei Hilfen für Unternehmen. Entscheidungen dazu gibt es aber nicht. Die EU-Kommission muss weiteren Schritten zustimmen./hoe/DP/jha