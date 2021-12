ROUNDUP: Ausschreitungen bei Demos gegen Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Tausende Menschen haben am Samstag in Baden-Württemberg gegen Corona-Maßnahmen demonstriert und sich dabei oftmals nicht an die geltenden Auflagen gehalten. In Reutlingen kam es zu Ausschreitungen von Teilnehmern gegen die Polizei.

An der Kundgebung in Reutlingen unter dem Motto "Für Freiheit, Wahrheit und Selbstbestimmung" nahmen nach Angaben der Polizei rund 1500 Menschen teil. Aufforderungen zum Tragen einer Maske seien ignoriert worden, hieß es. Infolgedessen wurde die Versammlung aufgelöst. Eine Gruppe zog laut Polizei dennoch weiter. Dabei zündeten Teilnehmer des Aufzugs vereinzelt Pyrotechnik und Fackeln. Beim Versuch der Polizei, die Versammlung zu stoppen, durchbrachen Teilnehmer nach Polizeiangaben mit Gewalt die Kette der Beamten, so dass diese Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzten. Im Laufe des Abends wurden mehrere Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Beamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurden rund 100 Platzverweise erteilt. Auch in Stuttgart verstießen zahlreiche Menschen am Samstag bei vier Protesten gegen die Corona-Maßnahmen gegen Auflagen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kamen in der Stadt mehrere Hundert Querdenker zusammen, um eine Menschenkette zu formen. Die Polizei ermittelt gegen zwölf Menschen, unter anderem weil sie sich nicht an die Versammlungsauflagen, insbesondere die Maskenpflicht, hielten. In Freiburg kamen am Samstag laut Polizei rund 2500 Querdenker in der Innenstadt zusammen. Den Angaben nach kam es nur zu wenigen Verstößen gegen das Versammlungsrecht und die Maskenpflicht. Bei einer Gegendemonstration waren laut Polizei rund 50 Teilnehmer./chr/DP/men