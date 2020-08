ROUNDUP/Außenminister von Belarus: Veränderungen sind notwendig

MINSK (dpa-AFX) - Angesichts tagelanger Massenproteste in Belarus (Weißrussland) sieht Außenminister Wladimir Makej Reformbedarf. "Veränderungen sind notwendig, niemand bestreitet dies", sagte er am Donnerstag in Minsk seinem Ministerium zufolge vor Diplomaten. "Aber nicht auf Kosten der Konfrontationen zwischen Bürgern und von Revolutionen. In einem solchen Fall wird es mehr Opfer und negative Folgen geben." Welche Veränderungen er meinte, sagte Makej nicht.

Nach seiner Ansicht ist Belarus in seiner Entwicklung wegen der Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko "schon jetzt um viele Jahre zurückgeworfen" worden. "Unser Volk, unser Land hat das nicht verdient." Belege für seine Behauptung gab der Außenminister nicht.

Für das zwischen Russland und EU-Mitglied Polen gelegene Land sei es in dem "bedeutsamen Moment" wichtiger denn je, die außenpolitischen Interessen von Belarus zu verteidigen, sagte er vor Diplomaten. Zuletzt hatte sich der Botschafter von Belarus in der Slowakei mit den Demonstranten solidarisiert und seinen Rücktritt eingereicht.

Seit der von massiven Fälschungen überschatteten Präsidentenwahl vor anderthalb Wochen gehen die Menschen jeden Tag auf die Straße. Sie fordern eine Neuwahl und den Rücktritt von Lukaschenko nach 26 Jahren an der Macht. Der Präsident hatte das Ausland für die Proteste verantwortlich gemacht. Beweise dafür legte er aber nicht vor./cht/DP/stw