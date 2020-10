ROUNDUP: Berlin denkt wegen Corona über Schichtbetrieb in Schulen nach

BERLIN (dpa-AFX) - Der Alltag für Schüler und Eltern in Berlin könnte sich in der Coronakrise noch einmal deutlich ändern. "Wir werden wahrscheinlich auch da um Verständnis bitten müssen für unkonventionelle Wege", sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Freitag.

Der SPD-Politiker nannte neben Belüftungspausen in den Klassen die Möglichkeit, "dass wir vielleicht eine Art Schichtbetrieb in der Schule haben werden vormittags und nachmittags". Das verringere die Kontaktmöglichkeiten. "Ich vermute, so etwas wird in den Wintermonaten nötig sein." Die Berliner Schulverwaltung hatte am Donnerstag einen Stufenplan für die Zeit nach den Herbstferien vorgelegt. Je nach Zahl der Infektionen kann es etwa strengere Hygienevorkehrungen geben, Einschränkungen für gemischte Lerngruppen oder eine Kombination von Schul- und Heimunterricht. Für jede Schule sollen die Behörden einmal pro Woche individuell entscheiden. Müller sagte, Berlin werde in den Schulen mit anderen Belüftungs- sowie mit Warnsystemen arbeiten. "Wir schaffen dafür jetzt gerade auch die technischen Geräte an."/bf/DP/mis