ROUNDUP/Biden: Verbündete 'geeinter und entschlossener' denn je

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die westlichen Verbündeten stehen nach den Worten von US-Präsident Joe Biden angesichts des Krieges in der Ukraine enger zusammen als je zuvor. "Die gute Nachricht ist, dass die Nato geeinter und entschlossener denn je ist", sagte Biden am Donnerstag bei einer Ansprache im Weißen Haus in Washington. Es bestehe kein Zweifel, dass alle Nato-Verbündeten ihre Verpflichtungen nach Artikel 5 erfüllen würden, "der besagt, dass ein Angriff auf einen als Angriff auf alle gilt". Biden versicherte erneut: "Die Vereinigten Staaten werden jeden Zentimeter des Nato-Gebiets mit voller Kraft amerikanischer Stärke verteidigen."

Artikel 5 des Nordatlantikvertrages verpflichtet alle Nato-Mitglieder zum Beistand für ein angegriffenes Partnerland. Da die Ukraine selbst kein Mitglied der Nato ist, kann sie nicht nach diesem Artikel Beistand beantragen. Ein solcher Fall käme vielmehr in Betracht, falls ein angrenzendes Land aus den Reihen der Nato in die militärische Auseinandersetzung verwickelt werden sollte./scb/DP/he