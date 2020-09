ROUNDUP: Brandenburg beschließt Obergrenze für private Feiern

POTSDAM (dpa-AFX) - Für private Feiern in der Wohnung oder im Garten gilt in Brandenburg zum Schutz vor dem Coronavirus künftig eine Obergrenze bis 75 Teilnehmer. Das beschloss das Brandenburger Kabinett am Dienstag in Potsdam. Andernfalls droht eranstaltern ein Bußgeld bis 1000 Euro. Bisher dürfen private Veranstaltungen mit bis zu 1000 Menschen stattfinden bei Abstands- und Hygieneregeln. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte: "Wir kommen jetzt zum Ende des Sommers in schwierigere Monate."

In Restaurants in Brandenburg dürfen künftig bis zu sechs Gäste unterschiedlicher Haushalte zusammensitzen, entschied das Kabinett. Bisher können Menschen aus dem gleichen Haushalt an einem Tisch sitzen - oder Gäste verschiedener Haushalte, wenn sie den regulären Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. In Berliner Gaststätten sind maximal sechs Menschen an einem Tisch erlaubt mit weniger als 1,50 Meter Abstand.

Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich bei einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der vergangenen Woche nicht auf eine gemeinsame Begrenzung für private Feiern einigen können. Merkel hatte eine Obergrenze von 25 Menschen für Veranstaltungen zuhause und bei privaten Veranstaltungen und Feiern außerhalb des Privatbereichs von 50 Teilnehmern vorgeschlagen.

Wer Fuß- oder Handball spielt oder bei Judo oder Ringen mitmacht, kann künftig auch mit über 27 Jahren wieder in der Halle trainieren - allerdings mit feststehenden Gruppen. Für Mannschaftssport wie Fußball sollen bis zu 30 Teilnehmer erlaubt sein, für individuellen Sport wie Ringen bis zu fünf. Die neue Corona-Verordnung gilt ab 5. September vorerst bis 11. Oktober./vr/DP/jha