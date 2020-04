ROUNDUP: Brandenburg zieht mit Maskenpflicht nach

POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburg führt nach Berlin ebenfalls die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ab Montag ein - sie soll dazu noch für den Einzelhandel gelten. Das will das Kabinett an diesem Donnerstag beschließen, wie Regierungssprecher Florian Engels am Mittwoch ankündigte. Ab 4. Mai sollen in Brandenburg auch wieder Gottesdienste gefeiert werden können. Das soll für alle Religionsgemeinschaften gelten.

In Berlin ist ab kommendem Montag das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Bussen, S- und U-Bahnen Pflicht - nicht aber im Einzelhandel. In der Landeshauptstadt Potsdam gilt ab nächstem Montag die Pflicht für Alltagsmasken in Bussen und Bahnen - auch wegen der vielen Pendler - sowie auch in Läden.

Wegen des gemeinsamen Verkehrsverbunds solle auch in Brandenburg vom kommenden Montag an eine Maskenpflicht in S-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen gelten, kündigte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags an. Dies werde das Kabinett am Donnerstag beschließen. Die Pflicht soll auch den Regional-Express umfassen.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte im Gesundheitsausschuss des Landtags: "Da haben wir jetzt vorbesprochen, dass wir darauf natürlich reagieren müssen, weil der VBB (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg) ein einheitliches System ist." Brandenburg sei im Zugzwang.

Die Brandenburger Landesregierung hatte bisher nur das Tragen von Masken im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr empfohlen. Noch am Dienstagmorgen hatte Nonnemacher betont, eine Maskenpflicht sei in Brandenburg nicht geplant. Sie hatte im ZDF-"Morgenmagazin" davor gewarnt, durch die vermeintliche Sicherheit einer Maske die Abstandsgebote zu vernachlässigen. Am Mittwoch verwies sie auf die Bund-Länder-Vereinbarung, die keine Maskenpflicht beinhaltet habe. "Ein Land prescht vor und dann ziehen alle weiteren auch nach."

Innenminister Stübgen kündigte an, dass es vom 4. Mai an auch weitere Lockerungen beim Demonstrationsrecht geben könnte. Seit Montag sind Demonstrationen mit bis zu 20 Personen wieder erlaubt. "Beschränkungen im Demonstrationsrecht und in die Religionsfreiheit sind extreme Eingriffe in die Grundrechte der Bürger", betonte Stübgen. Daher wolle die Landesregierung dort Erleichterungen schaffen, sobald dies zu verantworten sei./kp/DP/eas