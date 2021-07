ROUNDUP: Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT erholt sich langsam - Aktie fällt

MADRID (dpa-AFX) - Der Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT hat auch im zweiten Quartal den coronabedingten schwachen Flugverkehr zu spüren bekommen. Unter dem Strich stand ein Verlust von rund 35 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Madrid mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen wegen der anrollenden Pandemie mit rund 315 Millionen Euro einen noch deutlich höheren Verlust geschrieben. Im Gesamtjahr 2020 hatte Amadeus ein Minus von 505 Millionen Euro ausgewiesen. An der Börse kamen die Zahlen nicht gut an - die im EuroStoxx 50 notierte Aktie rutschte deutlich ab.

Im laufenden Geschäft zeichnet sich nun eine gewisse Erholung ab. Im zweiten Quartal erholte sich das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr bei den Flugbuchungen. Die Zahl der Passagiere, die in ein Flugzeug stiegen, legte um mehr als 400 Prozent zu. Die Zahl der Buchungen und Passagiere verbessere sich von Monat zu Monat, sagte Amadeus-Chef Luis Maroto. Am besten habe sich der Juni seit Beginn der Pandemie entwickelt. Allerdings lagen die Buchungen für das Quartal noch fast 70 Prozent unter dem Wert von 2019.

Mit Blick auf die weitere Geschäftsentwicklung zeigte sich der Manager zuversichtlich, dass die Impfungen weiter voranschreiten, Reisebeschränkungen aufgehoben werden und die Stimmung der Reisenden sich weiter verbessert. Dies dürfte mit der Zeit auch in eine stärkere und nachhaltigere Erholung beim Unternehmen münden. Die Aktie des Buchungssystem-Anbieters gab nach einem Start im Plus im Laufe des Vormittags deutlich nach. Am Mittag lag das Papier mit einem Abschlag von drei Prozent am Ende des Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx 50.

Das Papier büßte im Jahresverlauf rund sechs Prozent ein und baute damit das Vorjahresminus aus. Seit Mitte Februar 2020, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, sackte der Börsenwert des Unternehmens um rund ein Viertel auf rund 25 Milliarden Euro ab. Mehr hat in diesem Zeitraum kaum ein EuroStoxx-50-Wert verloren. Mit der Marktkapitalisierung gehört Amadeus IT neben der Deutschen Börse und Flutter zu den Leichtgewichten im Eurozonen-Auswahlindex./mne/zb/jha/