ROUNDUP: Cancom-Chef tritt zurück - Verunsicherte Anleger lassen Kurs fallen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Überraschender Führungswechsel beim IT-Dienstleister Cancom : Wegen unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Entwicklung steigt der Vorstandsvorsitzende Thomas Volk vorzeitig zum 31. Januar aus. Das teilte der MDax -Konzern am Mittwochabend in München mit. Folgen soll auf den Chefposten zum 1. Februar das langjährige Vorstandsmitglied Rudolf Hotter. Er soll sich die Aufgaben, die bisher Volk zugeteilt waren, bis auf Weiteres mit seinem Kollegen Thomas Stark teilen. Anleger reagierten verunsichert. Der Aktienkurs brach am Donnerstagvormittag um 8,65 Prozent auf 48,14 Euro ein.

Ein Händler wertete den Rücktritt von Volk negativ. Seit seinem Amtsantritt im Oktober 2018 habe das Unternehmen bei Investoren viel Vertrauen zurückgewonnen. So hatte der Aktienkurs seit dem Antritt des Managers um bis zu rund 45 Prozent zugelegt und war im September 2019 auf ein Rekordhoch von 56,60 Euro gestiegen.

Damals hatten auch Übernahmespekulationen die Runde gemacht. So habe der Cloud-Spezialist Cancom angesichts des Interesses mehrerer Seiten seine Möglichkeiten eruiert, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg Mitte September unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.

Positiv wertete der Händler derweil, dass der neue Cancom-Chef schon lange im Unternehmen sei und daher keine Veränderungen der Geschäftsstrategie zu erwarten sei. Hotter ist bereits seit 2005 Mitglied des Vorstandes und verantwortete zuletzt das Tagesgeschäft.

Erst Anfang Dezember hatte sich Cancom im Zuge einer Kapitalerhöhung frisches Geld für weitere Zukäufe insbesondere im Wachstumsfeld mit Cloudlösungen besorgt. Das Unternehmen profitiert stark von der Digitalisierung bei seinen Kunden, denen es Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen anbietet.