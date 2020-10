ROUNDUP: Chinas Industrie und Dienstleister bleiben auf Erholungskurs

PEKING (dpa-AFX) - Wichtige Daten zur Stimmung in der Industrie und unter den Dienstleistern Chinas signalisieren eine fortgesetzte Erholung des Landes vom Corona-Wirtschaftseinbruch im Frühjahr. Der staatliche Einkaufsmanagerindex für den Industriesektor fiel laut Regierungsdaten vom Samstag im Oktober zwar ein klein wenig auf 51,4 (September 51,5) Punkte, hielt sich damit aber über der wichtigen Schwelle von 50 Punkten. Damit signalisieren die Industriedaten ebenso wie das Stimmungsbarometer für Dienstleister, das im Oktober auf 56,2 (September 55,9) Punkte stieg, eine fortgesetzte Expansion. Beide Kennziffern fielen einen Tick besser aus als Volkswirte im Durchschnitt erwartet hatten.

In China war das Bruttoinlandsprodukt wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise im ersten Quartal stark eingebrochen, konnte sich dann aber rasch erholen. So konnte China als erste große Volkswirtschaft den Virus-bedingten Wachstumseinbruch wieder ausgebügelt: Wie seit Mitte Oktober bekannt ist, war die zweitgrößte Volkswirtschaft im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent gewachsen. Damit hatte sich der Aufschwung des zweiten Jahresviertels fortgesetzt.

Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie liegt nun schon den achten Monat in Folge über der Expansionsschwelle von 50 Punkten - und das, obwohl die "Goldene Woche" im Oktober ein Stück weit auf der Produktion gelastet haben dürfte. Denn während dieser freien Tage zum Nationalfeiertag und Mondfest gehen einige Hundert Millionen Chinesen auf Reisen, was allerdings im Gegenzug den Tourismus ankurbelt.

Die staatlichen Einkaufsmanagerindikatoren erfassen vor allem die Stimmung in den großen und von der Regierung dominierten Konzernen. Im Gegensatz dazu spiegelt der vom Wirtschaftsmagazin Caixin ermittelte Index die Stimmung in den eher kleinen und privaten Unternehmen wider. Hier stehen dann am Montag Stimmungsdaten an auf der Agenda./mis