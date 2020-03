ROUNDUP: Corona-Krise: Sonderkreditprogramm für Firmen startet

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Coronavirus-Krise ist am Montag ein Sonderkreditprogramm der staatlichen Förderbank KfW an den Start gegangen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte laut Mitteilung, es komme nun darauf an, den Unternehmen schnell und unbürokratisch zu helfen und Liquidität zu sichern: "Die Auszahlung erfolgt schnellstmöglich, denn wir wissen, dass für viele Unternehmen jede Woche zählt."

Die Kreditbedingungen seien nochmals verbessert worden. Niedrigere Zinssätze und eine vereinfachte Risikoprüfung der KfW bei Krediten bis zu drei Millionen Euro sollten weitere Erleichterung für die Wirtschaft schaffen. Eine höhere Haftungsfreistellung durch die KfW von bis zu 90 Prozent bei Betriebsmitteln und Investitionen von kleinen und mittleren Unternehmen soll Banken und Sparkassen die Kreditvergabe erleichtern. Nach Angaben einer KfW-Sprecherin sind die ersten Anträge bei der Förderbank eingegangen und wurden bei Krediten von bis zu drei Millionen Euro auch bereits automatisiert zugesagt.

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Banken und Sparkassen werden weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, die zu erwartende Flut von Kreditanträgen zu bewältigen, damit die Hilfe möglichst schnell ankommt", sagte die Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak. Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis hatte am Donnerstag geschildert, dass einzelne Institute Ruheständler zurückholen, um Anträge schnell zu bearbeiten. Ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) teilte am Montagnachmittag mit, die ersten Kredite im Rahmen des Hilfsprogramms seien bereits ausgezahlt worden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte: "Wir schützen unser Land, die Beschäftigten und die Unternehmen mit einem beispiellosen Hilfsprogramm. Zusammen mit der KfW sorgen wir dafür, dass die Unternehmen auch in der Krise liquide bleiben."

Nach der Ankündigung der unbegrenzten Kreditprogramme durch die Bundesregierung hatten Wirtschaftsverbände Nachbesserungen gefordert. Dass die KfW - und damit die öffentliche Hand - nun bis zu 90 Prozent statt bis zu 80 Prozent des Kreditrisikos trägt, reiche nicht aus, hieß es etwa von DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Er fordert, dass die Bundesregierung die Hilfskredite zu 100 Prozent absichert./hoe/ben/mar/DP/jha