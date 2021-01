ROUNDUP: Delivery Hero sammelt mit Kapitalerhöhung 1,2 Milliarden Euro ein

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferant Delivery Hero hat sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt. Der Bruttoemissionserlös der Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der Aktionäre liege bei rund 1,2 Milliarden Euro, teilte der Dax -Konzern am Mittwochabend in Berlin mit. Insgesamt hatte das Unternehmen knapp neuneinhalb Millionen neue Stammaktien an institutionellenInvestoren für 132 Euro je Stück verkauft. De Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft hatte bei 138,35 Euro gelegen.

Die Zahl der Aktien entspricht rund 4,7 Prozent des Grundkapitals des Konzerns. Die Erlöse will das Management früheren Angaben zufolge unter anderem für "attraktive Investitionsmöglichkeiten" nutzen.

Anleger zeigten sich nicht begeistert. Der Aktienkurs von Delivery Hero sackte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um vier Prozent ab. Zuletzt lag das Minus noch bei drei Prozent./he/knd/he