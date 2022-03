ROUNDUP: Deutsche Industrie erhält im Januar erneut mehr Aufträge

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat im Januar in einem schwierigen Umfeld erneut mehr Aufträge erhalten. Gegenüber Dezember betrug der Zuwachs 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet, allerdings um lediglich 1,0 Prozent. Das Plus folgt auf einen Anstieg um revidiert 3,0 (zunächst 2,8) Prozent im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr gingen im Januar 7,3 Prozent mehr Aufträge ein. Das Niveau vor der Corona-Pandemie wird klar um 11,9 Prozent übertroffen.

Laut Statistikamt ist der Zuwachs auf die Auslandsaufträge zurückzuführen: Sie stiegen gegenüber dem Vormonat um 9,4 Prozent. Von außerhalb der Eurozone kamen 17 Prozent mehr Aufträge, aus der Eurozone wurden dagegen 2,6 Prozent weniger Aufträge erteilt. Die Inlandsaufträge gingen um 8,3 Prozent zurück. Investitionsgüter wurden insgesamt 5,5 Prozent mehr bestellt. Die Aufträge für Vorleistungs- und Konsumgüter gaben hingegen nach.

Die Zahlen zeigten einmal mehr, dass es nicht an der fehlenden Nachfrage liege, dass die deutsche Industrie immer noch deutlich weniger produziere als vor Ausbruch der Corona-Pandemie, kommentierte Commerzbank-Analyst Ralph Solveen. Bestimmend bleibe vielmehr die Menge der zur Verfügung stehenden Vorprodukte. Zwar machten die gestiegenen Industrieumsätze Hoffnung, dass sich die Lage zumindest etwas verbessert habe. "Allerdings könnte der Ukraine-Krieg hier für neue Probleme sorgen."

"Die Folgen des Krieges in der Ukraine haben für die deutsche Industrie unterschiedliche Auswirkungen", erklärte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. So dürfte das wegbrechende Russland-Geschäft zwar für einzelne Unternehmen gravierende Folgen haben, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht spiele dies jedoch eine nachgelagerte Rolle. "Schwerwiegender ist der Energiepreisanstieg, der die Furcht vor einer Rezession nährt und auf die Investitionslaune der Unternehmen drückt." Zugute kämen der Industrie aber höhere Rüstungsausgaben und die beschleunigte Energiewende, etwa über den Bau von Windrädern./bgf/mis