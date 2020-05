ROUNDUP/Deutschland: Gesamtproduktion bricht im März wegen Corona-Pandemie ein

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Gesamtproduktion in Deutschland ist im März aufgrund der Corona-Pandemie eingebrochen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, sackte die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 9,2 Prozent ab. Dies sei der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Januar 1991. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang um 7,4 Prozent gerechnet. Im Februar war es laut den revidierten Zahlen im produzierenden Gewerbe noch leicht um 0,3 Prozent aufwärts gegangen.

Auf Jahressicht war der Einbruch mit 11,6 Prozent im März sogar noch stärker. Hier war ein Rückgang von 8,9 Prozent erwartet worden.

Besonders die Autoindustrie hat laut den Statistikern mit einem Rückgang um fast ein Drittel im Vergleich zum Vormonat den Gesamtwert belastet. Doch auch in der Druck- und Bekleidungsindustrie sowie bei pharmazeutischen Erzeugnissen und Investitionsgütern ließ die Produktion um zweistellige Prozentzahlen nach. Nur das Baugewerbe hat seine Produktion leicht gesteigert.

Marktbeobachter sprachen angesichts der erneut schlechten Konjunkturzahlen von einem "Reigen der Hiobsbotschaften" und sich überschlagenden Negativrekorden. Doch die Zahlen wahren aufgrund der im März angelaufenen Beschränkungen in Folge der Corona-Krise bereits erwartet worden, daher klang an einigen Stellen bereits ein neuer Optimismus an.

Laut Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, wird die Industrieproduktion aufgrund der aktuellen Lockerungsmaßnahmen im Mai einen Satz nach oben machen. Hierbei sei auch die Situation im Ausland, besonders in Europa entscheidend. "Die EU-Staaten müssen gemeinsam aus der Krise finden", appellierte der Ökonom.

Im gesamten ersten Quartal sah es trotz des Produktionseinbruchs im März noch nicht ganz so schlecht aus. Der Einfluss der Corona-Krise führte zwischen Januar und März zu einem Rückgang der Gesamtproduktion um 1,2 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2019. Hierbei wurde besonders der Maschinenbau und die Kfz-Industrie früh von den Auswirkungen auf ihre Lieferketten und den wichtigen Absatzmarkt China erfasst.

Das statistische Bundesamt sprach angesichts der im ersten Quartal nur mäßig verlangsamten Produktion noch von einem "guten Einstieg in das Jahr 2020". Jedoch gehen die Experten für den April nochmals von einem deutlich stärkeren Einbruch aus als im Berichtsmonat März./ssc/jsl/jha/