ROUNDUP: Easyjet schaut optimistisch auf den Sommer - Aktie dreht ins Plus

LUTON (dpa-AFX) - Wegen der europaweiten Corona-Lockerungen bleibt die britische Fluggesellschaft Easyjet optimistisch für eine weitere Belebung des Reiseverkehrs. Daran ändern auch mehr coronabedingte Krankheitsfälle unter den Crewmitgliedern nichts, die das Geschäft zuletzt etwas beeinträchtigten. "Wir bleiben zuversichtlich bei unseren Plänen, dass wir diesen Sommer ein Flugangebot nahe des 2019er-Niveaus erreichen werden", sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren bei der Vorlage vorläufiger Geschäftszahlen am Dienstag. Der Kurs der Easyjet-Aktie drehte nach anfänglichen Verlusten bis zur Mittagszeit ins Plus und stieg um 0,7 Prozent.

Im März lag Easyjets Flugangebot bereits bei 80 Prozent des Vorkrisen-Niveaus aus dem Jahr 2019. Allerdings buchten Kunden nach wie vor kurzfristiger vor dem geplanten Abflug, wie die Gesellschaft in Luton bei London mitteilte. Im laufenden Quartal bis Ende Juni will das Management das Flugangebot auf 90 Prozent des Vor-Corona-Niveaus hieven. Denn in den vergangenen Wochen hätten die Menschen mehr Flüge gebucht als zur gleichen Zeit 2019. Zudem seien Flüge zu mediterranen Sommerzielen wie Griechenland deutlich stärker gefragt, sagte Lundgren in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Allerdings trüben höhere Krankheitszahlen in der Belegschaft die Erwartungshaltung. Nach Einschätzung des Branchenexperten Harry Gowers von der US-Bank JPMorgan hat Easyjet deutlich stärker mit Krankheitsfällen und daraus resultierenden Flugstreichungen zu kämpfen als ihre Wettbewerberinnen Ryanair und Wizz Air

Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende März versiebenfachte sich die Zahl der Easyjet-Flüge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 82 200. Die Zahl der Fluggäste stieg von rund 1,2 Millionen auf 11,5 Millionen.

Im Vergleich zu dem stark von Corona-Maßnahmen betroffenen Vergleichszeitraum soll sich der bereinigte Vorsteuerverlust des Winterhalbjahres bis Ende März demnach von 701 Millionen Pfund auf 535 bis 565 Millionen Pfund verringern. Der bereinigte Vorsteuerverlust wäre aber damit im Mittel immer noch etwa doppelt so hoch wie im ersten Geschäftshalbjahr 2019./ngu/stw/mis