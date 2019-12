ROUNDUP: Energieverband BDEW lehnt längere Laufzeiten für Atomkraftwerke ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Energieverband BDEW und die Grünen haben Forderungen nach längeren Laufzeiten für Atomkraftwerke entschieden zurückgewiesen. BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae sagte am Donnerstag in Berlin, es sei "unfassbar", dass wieder darüber geredet werde. Die frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete sagte: "Welch kleine Debatte."

Deutschland habe den Atomausstieg aus guten Gründen beschlossen. Sie sagte zudem, es gebe bisher keine Endlagerlösung, es gebe weltweit kein wirtschaftliches Atomkraftwerk und ein Sicherheitsproblem. Die Energiebranche habe "Lust" auf Zukunftstechnologien. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse vorangetrieben werden.

Grünen-Chef Robert Habeck sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Debatte um eine Laufzeitverlängerung oder gar einen Ausbau der Atomenergie, die vor allem innerhalb der CDU entfacht wird, ist falsch und lenkt ab. Und nur, weil man Angst hat, konsequent das Neue zu ermöglichen, will man das Alte wiederbeleben." Die Grünen hätten vor kurzem einen Plan vorgelegt, wie auf Basis eines energischen Ausbaus von Wind- und Sonnenstrom und der Stromleitungen 100 Prozent Energieversorgung in Deutschland erneuerbar möglich sei.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

"Statt über Atomausbau zu schwadronieren, sollten die Vertreter der Regierungsparteien lieber sehen, dass sie den Windausbau wieder in Gang bringen und nicht weiter zehntausende Industriearbeitsplätze der Zukunft zerstören", sagte Habeck. "Außerdem sollte niemand vergessen, dass sich Atomenergie erstens nie gerechnet hat und zweitens die Kraftwerksbetreiber gar keine Laufzeitverlängerung wollen, weil sie sich längst auf den Ausstieg eingestellt haben." Außerdem werde ausgeblendet, dass Deutschland nach Jahrzehnten der Atomnutzung noch immer kein Endlager für Atommüll habe.

Am Mittwoch hatte die Bundesregierung Spekulationen über eine Abkehr vom Atomausstieg wegen des Klimaschutzes eine klare Absage erteilt. Zuvor hatte der CDU-Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer den 2011 nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschlossenen Atomausstieg in Frage gestellt. Er wäre unter Umständen offen dafür, auch in Zukunft Kernkraftwerke zu betreiben, sagte der CDU-Politiker dem "Spiegel". Die drei letzten Atommeiler in Deutschland sollen Ende 2022 vom Netz gehen./hoe/DP/nas