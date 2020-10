ROUNDUP: EU-Kommissionschefin Leyen in Corona-Quarantäne - Test aber negativ

BRÜSSEL/LISSABON (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist bis Dienstagabend in Corona-Quarantäne. Sie sei darüber informiert worden, dass sie am vergangenen Dienstag bei einem Termin mit einer Person war, die am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, schrieb von der Leyen auf Twitter.

Ein Corona-Test am Montag ergab bei von der Leyen keine Hinweise auf eine Infektion, wie ihr Sprecher Eric Mamer mitteilte. Dennoch werde sich die Präsidentin bis Dienstagabend selbst isolieren. Sie folge den belgischen Regeln, die eine siebentägige Quarantäne nach einem problematischen Kontakt vorsehen. Von der Leyen gehe es gut, sie habe keinerlei Symptome und arbeite normal, sagte Mamer.

Von der Leyen hatte nach dem Kontakt mit der inzwischen positiv getesteten Person am Donnerstag und Freitag am Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs teilgenommen. Dort war auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Vertretungen der Staaten seien informiert worden, sagte Mamer.

Bei der Person, die positiv getestet wurde, handelt es sich einer Meldung der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa zufolge um den portugiesischen Staatsrat António Lobo Xavier. Er habe von der Leyen am Dienstag vergangener Woche in Lissabon getroffen und am Sonntag mitgeteilt, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, schrieb Lusa unter Berufung auf Informationen aus dem Präsidentenamt in Lissabon.

Portugals Regierungschef António Costa und andere Politiker, die ebenfalls an dem Treffen teilgenommen hätten, seien negativ getestet worden, berichtete die Zeitung "Público". Von der Leyens Sprecher betonte, dass bei dem Treffen Hygieneregeln eingehalten worden seien.

Von der Leyen sagte ihre für diese Woche geplante Reise nach Griechenland ab. Corona mache alles schwierig, sagte sie in einer Videobotschaft. Sie werde aber nach Griechenland fahren, sobald Lage besser werde./vsr/DP/fba