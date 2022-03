ROUNDUP: EU will Russland besser abschrecken - Und Kiew weitere Waffen liefern

VERSAILLES (dpa-AFX) - Die Ukraine soll für den Kampf gegen die russische Invasion weitere Waffen und andere Ausrüstung im Wert von einer halben Milliarde Euro von der Europäischen Union bekommen. Einen entsprechenden Vorschlag machte der Außenbeauftragte Josep Borrell beim EU-Gipfel im französischen Versailles. Er sei sich sicher, dass die Staats- und Regierungschefs dem Vorhaben zustimmen werden, sagte der Spanier am Freitag. Der Plan solle schnell umgesetzt werden. Ein erstes Paket über 500 Millionen Euro für Waffen und Ausrüstung war bereits Ende Februar bewilligt worden.

Bereits am Vortag hatten Kanzler Olaf Scholz und seine Kollegen im Schloss von Versailles bis tief in die Nacht über den richtigen Kurs in der Russland-Krise gerungen. Am zweiten Gipfeltag sollte dann darüber entschieden werden, die Abschreckung gegenüber Russland auszubauen. "Ich glaube, alle sind sich einig, dass sich die Dinge seit dem 24. Februar geändert haben", sagte die estnische Premierministerin Kaja Kallas am Freitag mit Blick auf den Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine.

Die Estin betonte, es solle auch darum gehen, gemeinsam Fähigkeiten für das Militär anzuschaffen, die für einzelne Staaten zu teuer seien. Der niederländische Premierminister Mark Rutte sagte: "Wir diskutieren die Dringlichkeit, mehr für Verteidigung auszugeben, bei Verteidigung besser zu kooperieren."

"Bei mehr Investitionen in unsere Verteidigung bin ich absolut einverstanden", sagte auch der belgische Premierminister Alexander De Croo. Im Entwurf der Gipfel-Erklärung hieß es, es müsse entschlossen mehr und besser in Verteidigungsfähigkeiten und innovative Technologien investiert werden, um die Bürger besser zu schützen. Bislang gilt die EU vor allem bei größeren Einsätzen als abhängig von den USA.

Deutschland hatte in Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Drohungen von Kreml-Chef Wladimir Putin gegen den Westen bereits Ende Februar ein einmaliges "Sondervermögen" von 100 Milliarden Euro und eine deutliche Aufstockung der jährlichen Verteidigungsausgaben angekündigt. Künftig sollen Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investiert werden. Kajas sagte, diese zwei Prozent seien das "absolute Minimum".

Die EU-Staaten wollen zudem Abhängigkeiten etwa bei der Versorgung mit Mikrochips angehen. Dem Entwurf der Gipfel-Erklärung zufolge soll die Produktion in der EU bis 2030 auf 20 Prozent des Weltmarkts vervierfacht werden. Zudem sollten bei kritischen Rohstoffen, bei der Gesundheitsversorgung sowie beim Digitalen und bei Lebensmitteln Abhängigkeiten reduziert werden.

Bereits am Donnerstag hatten die 27 Staats- und Regierungschefs rund acht Stunden darum gerungen, wie sie mit Russland und der Ukraine umgehen sollen. Vor allem Kanzler Scholz stand dabei unter Druck, weil er sich weiter gegen einen Importstopp für russische Energie stellte. Auch bei dem Antrag der Ukraine auf Mitgliedschaft in der EU stand der SPD-Politiker auf der Bremse - sehr zum Missfallen von Ländern wie Estland, Litauen oder Slowenien, die für einen möglichst schnellen EU-Beitritt des osteuropäischen Landes sind.

In der Abschlusserklärung vom frühen Freitagmorgen wird der Ukraine vor allem moralische Unterstützung zugesagt und langfristig Hoffnung auf die Mitgliedschaft im Staatenbund gemacht. Das Land gehöre zur europäischen Familie, man wolle dann arbeiten, die Bindungen weiter zu stärken und die Partnerschaft zu vertiefen.

Scholz bekräftigte mit Blick auf einen möglichen Importstopp russischer Energie seine Position, dass die Sanktionen gegen Moskau möglichst geringe Auswirkungen auf die EU-Staaten selbst haben sollten. Er sieht die deutsche Energieversorgung im Fall eines Einfuhr-Embargos nicht gesichert. Unterstützung bekam Scholz von Österreichs Kanzler Karl Nehammer. "Österreich kann jetzt nicht sagen, wir verzichten auf russisches Erdgas, wir brauchen es", sagte der konservative Politiker. Umstritten sind die Energielieferungen vor allem deshalb, weil Russland damit Milliarden einnimmt, die es für den Krieg gegen die Ukraine verwenden könnte./wim/DP/ngu