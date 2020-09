ROUNDUP/Eurozone: Stimmung im Dienstleistungssektor trübt sich merklich ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich angesichts wieder steigender Corona-Infektionen merklich eingetrübt. Wie das Forschungsinstitut IHS Markit am Donnerstag in einer zweiten Schätzung mitteilte, fiel der von ihm erhobene entsprechende Einkaufsmanagerindex im August von 54,7 Punkten auf 50,5 Punkte. Der Rückgang fiel jedoch etwas geringer als zunächst ermittelt aus. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 50,1 Punkten gerechnet.

Der Indikator signalisiert damit nur ein leichtes Wachstum in dem Sektor. Werte von über 50 Punkten deuten auf wirtschaftliches Wachstum hin und Werte darunter auf eine Stagnation.

"Das Wachstum des Eurozone-Servicesektors kam im August nahezu zum Stillstand, was die Zweifel am Aufschwung nach dem Lockdown zusehends nährt", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei IHS Markit. "Mit dazu beigetragen haben nicht zuletzt auch die anhaltenden Abstands- und Hygieneregeln im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie."

Der Dienstleistungssektor war durch die Maßnahmen in der Corona-Krise besonders hart getroffen worden. Zudem verlief die Erholung in den vergangenen Monaten verhaltener als in der Industrie. Zuletzt hat sich die Corona-Krise in einigen Ländern wie Spanien und Frankreich wieder merklich verschärft, was insbesondere den Tourismus belastet.

Dass der Wert für die Eurozone nach oben korrigiert wurde, lag vor allem an den deutschen Zahlen. Diese wurden merklich nach oben revidiert. Die französischen Daten wurden hingegen nach unten revidiert. Enttäuscht haben die Zahlen aus Italien und Spanien, wo keine Erstschätzung durchgeführt wird. In beiden Ländern war der Rückgang stärker als erwartet. Es wird jeweils ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert.

"Die Stimmungseintrübung vor allem in Spanien kommt nicht überraschend, zumal sich der entsprechende Industrieindex ebenfalls abgeschwächt hatte", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen. "Auch das Servicebarometer in Italien hat klar enttäuscht, und so werden die Marktteilnehmer wahrscheinlich auf neuerliche Unterstützungsmaßnahmen seitens der Geld- und/oder der Fiskalpolitik spekulieren."

Für die Gesamtwirtschaft der Eurozone signalisieren die Einkaufsmanagerindizes trotz eines Rückgangs weiterhin wirtschaftliches Wachstum. Aber auch der Gesamtindikator fiel von 54,9 auf 51,9 Punkte. Etwas gestützt wird der Gesamtwert durch die Entwicklung in der Industrie. Hier war laut Zahlen vom Dienstag der Indikator nur minimal gefallen.

Region/Index August Prognose Erstschätzung Vormonat

EURORAUM

Gesamt 51,9 51,6 51,6 54,9 Verarb. Gew. 51,7 51,7 51,7 51,8 Dienste 50,5 50,1 50,1 54,7

DEUTSCHLAND Verarb. Gew. 52,2 53,0 53,0 51,0 Dienste 52,5 50,8 50,8 55,6

FRANKREICH Verarb. Gew. 49,8 49,0 49,0 52,4 Dienste 51,5 51,9 51,9 57,3

ITALIEN Verarb. Gew. 53,1 52,0

51,9 Dienste 47,1 49,5

51,6

SPANIEN Verarb. Gew. 49,9 53,0

53,5 Dienste 47,7 48,0

51,9

(Angaben in Punkten)

