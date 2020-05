ROUNDUP/'FT': BT verhandelt über Anteilsverkauf an Netzsparte Openreach

LONDON (dpa-AFX) - Dem britischen Telekomriesen BT winkt einem Pressebericht zufolge ein milliardenschwerer Geldsegen. Der Konzern habe in den vergangenen drei Wochen Gespräche über den Verkauf eines Anteils an seiner Netztochter Openreach geführt, berichtete die "Financial Times" (Freitagausgabe) unter Berufung auf mehrere Personen mit Kenntnis von den Gesprächen. Ein Teilverkauf könnte die Sparte mit rund 20 Milliarden britischen Pfund (22,6 Mrd Euro) bewerten, hieß es. Die BT-Aktie schnellte vor dem Wochenende nach oben.

Unter den Interessenten seien die australische Bank Macquarie und ein Staatsfonds, hieß es in der "FT". Für langfristig orientierte Investoren sind Infrastrukturinvestitionen wie in Fest- oder Mobilfunknetze eine Möglichkeit, stabile Renditen einzufahren, weil die Netze ihre Erträge mit den Mieten der Betreiber machen.

Unklar ist aber, wie weit die angeblichen Pläne wirklich gediehen sind. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Freitag unter Berufung auf ein von ihr eingesehenes internes Schreiben, dass Openreach nach dem Willen von BT-Chef Philip Jansen im Konzern bleiben solle - und der Pressebericht "nicht ganz genau" sei. BT wollte sich offiziell gegenüber Bloomberg nicht zu den Berichten äußern. Die Londoner Zeitung "Evening Standard" zitierte nicht namentlich genannte Quellen aus dem Unternehmen damit, dass es keine formalen Gespräche gebe.

Openreach ist das Kupfer- und Glasfaserfestnetz aus Telefon- und Internetleitungen des ehemaligen britischen Staatsmonopolisten auf der sogenannten "letzten Meile" - also dem örtlichen Verteilnetz bis zum Hausanschluss. Diskussionen um die Zukunft von Openreach gibt es schon lange.

Die in den vergangenen Jahren arg gebeutelte BT-Aktie legte am Mittag in London um 8 Prozent auf gut 110 Pence zu, am Vortag war sie unter 100 Pence gerutscht auf den tiefsten Stand seit 2009. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell nur noch bei rund 10,9 Milliarden Pfund. Zum Vergleich: Um den Jahreswechsel 2015/16 war das Papier noch um die 500 Pence wert. Die Deutsche Telekom ist mit einem Anteil von 12 Prozent größter Aktionär von BT, seit die Bonner Anfang 2016 ihr Mobilfunkgeschäft auf der Insel an BT verkauften. Die Telekom hat das Aktienpaket inzwischen in ihren Pensionfonds eingebracht.