ROUNDUP: GDL-Chef Weselsky: 'Bedingungen sollte niemand stellen'

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Lokführergewerkschaft GDL hat weitere Verhandlungen mit der Deutschen Bahn abgelehnt, solange diese ihre Tarifangebote auf das Zugpersonal beschränkt. "Wir sind bereit zu verhandeln, aber Bedingungen sollte niemand stellen", sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Donnerstag am Rande einer Kundgebung am Leipziger Hauptbahnhof. Die Gewerkschaft habe Tausende neue Mitglieder auch in anderen Bahn-Berufen wie in der Verwaltung. Diese hätten ein Recht auf einen Tarifvertrag, das ihnen die Bahn im aktuellen Angebot verweigere.

Auf die Frage, ob der angekündigte fünftägige Streik durchgezogen werde, sagte Weselsky, die Gewerkschaft sei grundsätzlich zu weiteren Verhandlungen bereit. Sobald es Ergebnisse gebe, sei die Gewerkschaft bereit, den Streik zu beenden. "Wenn das Management Tarifverträge für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner abschließt, dann sind wir einen großen Schritt weiter, und erst dann gehen wir in Verhandlungen."

Weselsky zog Parallelen zu den GDL-Streiks 2014 und 2015. "Wir sehen eine Wiederholung." Damals habe die Gewerkschaft gestreikt, um Tarifverträge für weitere Berufsgruppen wie Zugbegleiter, Lokrangierführer und Ausbilder zu erreichen. "Wir haben sie bekommen. Und wir werden auch jetzt Tarifverträge für die anderen Eisenbahnerinnen und Eisenbahner bekommen." Wie bei den Streiks 2014 gehe man aber erst in die Verhandlungen, wenn der Geltungsbereich des Tarifs ausgeweitet sei.

Die Deutsche Bahn hatte der GDL am Mittwoch ein neues Angebot vorgelegt. Es enthält eine Corona-Prämie bis zu 600 Euro und sieht eine Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten vor. Bislang hatte die Bahn eine Laufzeit von 40 Monaten angeboten und die Höhe der Prämie nicht beziffert. Weselsky lehnt das neue Angebot auch inhaltlich ab. Seine Gewerkschaft bestreikt seit Donnerstagmorgen den Personenverkehr der Deutschen Bahn. Im Güterverkehr läuft der Ausstand bereits seit Mittwoch./csd/DP/nas