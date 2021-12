ROUNDUP: Gesundheitsminister: Omikron-Variante dominiert in Dänemark

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Omikron-Variante des Coronavirus ist in Dänemark nach Angaben von Gesundheitsminister Magnus Heunicke mittlerweile die vorherrschende Variante. Das staatliche Gesundheitsinstitut SSI komme zu der Einschätzung, dass Omikron schon jetzt die dominierende Virus-Variante im Land sei und sich weiter ausbreite, schrieb Heunicke am Dienstag auf Twitter. Er ergänzte, man sehe eine Epidemie im Wachstum, am Dienstag sei eine Rekordzahl von 13 558 bestätigten Corona-Fällen dazugekommen.

Bis Dienstag hatte das SSI mehr als 26 000 Omikron-Fälle registriert, darunter 1367, die per Gesamtgenomsequenzierung bestätigt wurden, sowie knapp 25 000, die per Varianten-PCR-Test nachgewiesen wurden. Dem jüngsten SSI-Bericht zur Omikron-Ausbreitung zufolge entsprachen die registrierten Omikron-Fälle bereits am 15. Dezember etwa 45,3 Prozent aller Corona-Neuinfektionen. Für die Folgetage warteten die Wissenschaftler noch auf ausstehende Daten. Die Tendenz zeigte steil nach oben.

Dänemark hatte in den vergangenen Tagen immer neue Rekordwerte bei den Neuinfektionszahlen gemeldet und verschärfte Beschränkungen eingeführt. Im europäischen Vergleich steht das skandinavische Land bei der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz des gesamten Europäischen Wirtschaftsraumes./trs/DP/men