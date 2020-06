ROUNDUP/Großbritannien: Corona-Krise trifft Arbeitsmarkt stärker als gedacht

LONDON (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat stärker auf den britischen Arbeitsmarkt durchgeschlagen als bislang bekannt. Wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte, ist im April die Zahl der Menschen mit Antrag auf Arbeitslosenhilfe ("Claimant Count") um revidiert 1 032 700 gestiegen. In einer ersten Einschätzung hatte das Amt noch einen Wert von 856 500 ermittelt. Damit wurde im April der höchste jemals gemessene Anstieg verzeichnet.

Im Folgemonat Mai stellten den Angaben zufolge 528 900 Menschen einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe. Damit machten sich die Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus weiterhin negativ bemerkbar.

Gleichzeitig wurden die Daten zur Arbeitslosenquote veröffentlicht, die nach den Methoden der Internationalen Arbeitsagentur (ILO) erhoben werden. Die Zahlen beziehen sich aber noch auf den April. Die Arbeitslosenquote verharrte in den drei Monaten bis April überraschend bei 3,9 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 4,7 Prozent gerechnet. Hier wirkten sich noch die sehr niedrigen Arbeitslosenquoten im Februar und im März positiv aus. Zudem seien mehr britische Bürger "wirtschaftlich inaktiv" geworden, das heißt, sie stehen dem Arbeitsmarkt aktuell nicht zur Verfügung.

Die Beschäftigung stieg in den drei Monaten bis April unerwartet. Es wurden in diesem Zeitraum 6000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Volkswirte hatten im Schnitt mit dem Abbau von 110 000 Stellen gerechnet. Zugleich gingen jedoch die offenen Stellen in Redkordtempo zurück und fielen auf den tiefsten Stand seit 2012.

Die durchschnittlichen Löhne und Gehälter stiegen bis April ohne Bonuszahlungen um 1,7 Prozent und damit etwas weniger als von Analysten erwartet. Im Vormonat hatten sie noch um 2,7 Prozent zugelegt.

Die Coronakrise versetzte der britischen Wirtschaft einen erheblichen Schock. Das Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien schrumpfte im April um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Beobachter erwarten, dass die britische Notenbank auf ihrer Sitzung an diesem Donnerstag ihr Anleihekaufprogramm zur Stützung der Konjunktur ausweitet./la/bgf/fba