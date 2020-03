ROUNDUP: Großhändler Selgros öffnet Läden auch für Privatkunden

RIEDSTADT (dpa-AFX) - Der Großhändler Selgros öffnet seine 38 deutschen Märkte angesichts der Coronavirus-Krise ab sofort auch für normale Verbraucher. Das Unternehmen wolle damit die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln unterstützten, hieß es am Donnerstag in einer Mittelung des Unternehmen. Der Einkauf in den Märkten sei deshalb vorübergehend auch ohne Kundenkarte oder Gewerbeschein möglich. Die Warenverfügbarkeit in den Märkten sei bundesweit gewährleistet. Die Frequenz der Warenbelieferung in die Märkte sei dafür erhöht worden, berichtete das Unternehmen. Selgros gehört zur Schweizer Transgourmet-Gruppe.

Der deutsche Wettbewerber Metro hat zwar in Österreich seine Großmärkte für das breite Publikum geöffnet, schreckt aber vor dem gleichen Schritt in Deutschland noch zurück. "Derzeit gibt es keine Rechtssicherheit für die Öffnung des Großhandels für Endkonsumenten in Deutschland", betonte ein Ssprecher. In Österreich sei das anders. Der Konzern prüfe aber die Möglichkeiten, den Beitrag der Metro zur Grundversorgung in Deutschland in der Coronavirus-Krise auszuweiten./rea/DP/nas