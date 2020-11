ROUNDUP: Hamborner Reit mit höheren Mieterlösen - Aktie legt leicht zu

DUISBURG (dpa-AFX) - Das Immobilienunternehmen Hamborner Reit hat in den ersten neun Monaten die Corona-Pandemie kaum zu spüren bekommen. Die Miet- und Pachterlöse legten im Jahresvergleich um 3,9 Prozent auf 66,2 Millionen Euro zu, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Duisburg mitteilte. Der operative Gewinn - der sogenannte Funds from Operations (FFO) - wuchs um 2,5 Prozent auf 42,3 Millionen Euro. Unter dem Strich ging der Gewinn jedoch wegen außerplanmäßigen Abschreibungen auf 68 000 Euro zurück. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen 15,3 Millionen Euro ausgewiesen. Für das laufende Jahr bestätigte Hamborner Reit seine Jahresziele. Die Aktie legte im frühen Handel um rund 0,7 Prozent zu.

Demnach erwartet das Unternehmen 2020 leicht höhere Miet- und Pachterlöse als im Vorjahr. Diese Einnahmen dürften sich 2020 nach derzeitigen Erwartungen auf 87 bis 88 Millionen Euro belaufen, nach 85,2 Millionen im Vorjahr. Die für Immobilienkonzerne wichtige operative Kennziffer FFO soll mit 52 bis 54 Millionen Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau von 54,3 Millionen Euro liegen.

Hamborner Reit hatte Ende März wegen der Corona-Krise seine Prognose zurückgezogen. Bei dem auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Unternehmen hatten im Frühjahr eine Reihe von Mietern angekündigt, ihre Zahlungen auszusetzen - unter anderem wegen behördlich angeordneter Ladenschließungen.

Nach einem kurzfristigen Rückgang der Mieteingänge im Frühjahr konnten sich die Mieteingangsquoten zügig erholen, teilte der Immobilienkonzern weiter mit. Sie hätten in den Monaten Juli bis Oktober bereits annähernd auf Vorkrisenniveau gelegen.

Das Unternehmen befinde sich wegen der ausstehenden Mietzahlungen weiterhin in einem Dialog mit den betroffenen Mietern und arbeite intensiv an individuellen Lösungen. Nach derzeitigem Stand seien in diesem Zusammenhang temporäre Mietnachlässe von rund 0,7 Millionen Euro gewährt worden. Darüber hinaus seien Mietstundungen von 0,4 Millionen Euro vereinbart worden.

Hamborner Reit hat vor allem Büroobjekte sowie Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte in seinem Portfolio./mne/eas/jha/