ROUNDUP: Hoteliers und Gastwirte erzielen 2019 mehr Umsatz

WIESBADEN (dpa-AFX) - Hoteliers und Gastwirte haben das zehnte Jahr in Folge bessere Geschäfte gemacht. Der Umsatz in der Branche stieg 2019 um 3,0 Prozent gemessen am Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Bereinigt um Preiseffekte (real) blieb den vorläufigen Zahlen zufolge ein Plus von 0,6 Prozent. Das Gastgewerbe profitiert seit längerem von der Konsumfreude der Verbraucher. Zudem boomt der Deutschland-Tourismus.

"Das Gastgewerbe in Deutschland befindet sich auf solidem Wachstumskurs", sagte der Präsident des Branchenverbandes Dehoga, Guido Zöllick. Trotz der Konjunkturabkühlung zeigte sich der Verband für das laufende Jahr zuversichtlich. Die Reise- und Ausgehfreude der Menschen sei ungebrochen. Zöllick rechnet mit einem nominalen Umsatzplus für die Gesamtbranche von 2,0 Prozent. Die Ertragslage der Betriebe bleibe allerdings angespannt. "Der Kostendruck wächst", sagte der Dehoga-Chef.

Zum Jahresende liefen die Geschäfte bei den Gastwirten und Hoteliers jedoch schlechter. Im Dezember ging der Umsatz real um 1,9 Prozent zurück gemessen am Vorjahresmonat. Für die Statistik werden Betriebe im Hotel- und Gaststättengewerbe berücksichtigt, die auf einen Umsatz von mindestens 150 000 Euro im Jahr kommen./als/mar/DP/stk