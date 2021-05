ROUNDUP/Hüttenzauber: RTLzwei holt Datingshow 'Let Love Rule' zu uns

BERLIN (dpa-AFX) - Anfangs war diese Show eher eine Notlösung in Corona-Zeiten, doch dann war sie in mehreren Ländern ein Quotenhit: RTLzwei hat sich die deutschen Rechte für die Datingsendung "Let Love Rule" gesichert. Der Sender am Mittwoch über das eigentlich ganz simple Konzept: "Zwei ganz normale Singles, die sich vorher nie gesehen haben, ziehen für das erste Date zusammen. In einer gemütlichen Hütte lernen sie sich kennen, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang, ehe sie nach 24 Stunden entscheiden, ob sie das Abenteuer gemeinsam fortsetzen wollen." Die neue Datingshow solle noch dieses Jahr im Vorabendprogramm ausgestrahlt werden.

RTLzwei gibt die Parole aus: "Weg vom schnellen Swipen und Speed-Dating hin zum echten und intensiven Slow-Dating!". Geordert wurden ganze 80 Folgen. Die deutschen Singles werden auf der Suche nach der großen Liebe von Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet. Auf dem britischen Markt füllte das niederländische Showkonzept die Lücke von "Love Island", das wegen Corona pausieren musste. Auch in Belgien und Schweden kam die Show gut an. Bewerber sind gesucht./bok/DP/fba