ROUNDUP: Hypoport-Marktplatz Europace steigert Geschäft kräftig - Aktie im Minus

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat 2019 mit seinem Finanzierungsmarktplatz Europace weiter zugelegt. Dort wuchs das Transaktionsvolumen im abgelaufenen Jahr um rund 18 Prozent auf 68,0 Milliarden Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Deutlicher Schub kam von den Genossenschaftsbanken und den Sparkassen mit Zuwächsen von 170 und knapp 50 Prozent.

An der Börse sorgten die Nachrichten aber nur am Morgen für einen leichten Kursanstieg. Wenig später ging es abwärts, am Nachmittag verlor die Hypoport-Aktie zuletzt 2,32 Prozent auf 335,50 Euro. Seit dem Jahreswechsel liegt sie aber immer noch mit mehr als sechs Prozent im Plus.

Vor allem bei der Immobilienfinanzierung und bei Bausparverträgen, den beiden größten Produktgruppen, weitete Hypoport seine Marktanteile 2019 weiter aus. In der Immobilienfinanzierung wuchs das Volumen um 19 Prozent auf 53,5 Milliarden Euro, beim Bausparen um 18 Prozent auf 11 Milliarden Euro. Im vierten Quartal fielen die Zuwächse jeweils etwas geringer aus. Umgekehrt lief es bei den Ratenkrediten: Hier sank das Volumen im Gesamtjahr um drei Prozent, allerdings gab es im vierten Quartal einen leichten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Auf Europace sind Banken, Versicherungen und Finanzberater vernetzt, die dort Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite untereinander abwickeln können./stw/he