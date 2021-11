ROUNDUP: Infineon boomt dank hoher Chip-Nachfrage - Aktie auf Höhenflug

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Beim Chiphersteller Infineon läuft das Geschäft wegen der hohen Nachfrage nach Halbleiter-Produkten weltweit auf Hochtouren. Umsatz und Gewinn im Ende September ausgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 zogen noch etwas stärker an als zuletzt angekündigt. Zudem blickt der Konzern noch etwas optimistischer auf das laufende Jahr als bislang. Außerdem steigt die Dividende stärker als erwartet. An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die im Dax notierte Aktie legte in den ersten Handelsminuten bis zu dreieinhalb Prozent auf 43,21 Euro zu und setzte damit die jüngste Rally fort.

Bei der Profitabilität im Kerngeschäft rechnet Infineon jetzt mit einem etwas besseren Wert als noch Anfang Oktober. Die Marge gemessen am operativen Gewinn, dem sogenannten Segmentergebnis, soll in den zwölf Monaten bis Ende September 2022 bei etwa 21 Prozent und damit deutlich über dem Vorjahreswert liegen. Anfang Oktober hatte das Unternehmen noch einen Wert von rund 20 Prozent in Aussicht gestellt. Das erhöhte Margenziel kommt für die meisten Experten überraschend.

Beim Umsatz geht Infineon von einem Anstieg auf 12,7 Milliarden Euro aus - plus oder minus eine halbe Milliarde. Beim Erreichen des mittleren Wertes würde der Erlös um knapp 15 Prozent zulegen und damit ihm Rahmen der zuletzt in Aussicht gestellten Spanne. Beim mittleren Wert der Umsatzprognose ergibt die erwartete Marge im laufenden Jahr rechnerisch fast 2,7 Milliarden Euro und damit fast 200 Millionen Euro mehr als von Bloomberg befragte Experten bisher erwartet hatten.

Im Geschäftsjahr 2020/21 legte Infineon wie bereits größtenteils bekannt kräftig zu, wobei die Zuwächse noch etwas höher ausfielen als bei einem Kapitalmarkttag Anfang Oktober indiziert. "Infineon hat das Geschäftsjahr mit einem hervorragenden vierten Quartal abgeschlossen. Wir sind so schlagkräftig wie nie", sagte Konzernchef Reinhard Ploss laut Mitteilung. "Angesichts des anhaltend hohen Bedarfs an Halbleitern für die energieeffiziente und vernetzte Welt erwarten wir ein starkes Geschäftsjahr 2022."

Insbesondere im Geschäft mit Autoherstellern und Sicherheitssystemen erwartet Infineon einen starken Anstieg. Der Autobereich ist das umsatzstärkste Infineon-Segment und wuchs auch im vergangenen Jahr stark. Konzernweit legte der Erlös 2020/21 im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent auf etwas mehr als elf Milliarden Euro zu. Das Segmentergebnis kletterte auf knapp 2,1 Milliarden Euro zu - das sind 77 Prozent mehr als das Jahr davor. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,17 Milliarden Euro nach 368 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Dividende soll um fünf Cent auf 27 Cent steigen. Aktienanalysten hatten mit einer Ausschüttung von 26 Cent gerechnet. Der Boom machte sich auch bei den Mitarbeitern bemerkbar: Ihre Zahl stieg im Jahresvergleich um mehr als 3600 auf 50 288. #

Die Aktie setzte ihren Höhenflug fort. Nach dem Tageshoch zu Handelsbeginn gab die Aktie zwar einen Teil ihrer Gewinne ab, lag aber zuletzt immer noch gut ein Prozent über dem Schlusskurs von Dienstag. Im laufenden Jahr zog der Kurs um rund 35 Prozent an - damit zählt die Infineon-Aktie zu den größten Gewinnern im Dax. Am Dienstag war das Papier bis auf 43,215 Euro gestiegen und damit so teuer wie seit 2001 nicht mehr./zb/lew/mis