ROUNDUP: Intel kauft Chipfertiger Tower für rund 5,4 Milliarden Dollar

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Intel will in seinem neuen Geschäft als Chip-Auftragsfertiger mit einer Übernahme attraktiver werden. Die israelische Firma Tower Semiconductor bringe unter anderem Technologien für Kunden aus der Halbleiter- und Autobranche mit, sagte Intel-Chef Pat Gelsinger am Dienstag. Der Kaufpreis summiert sich voraussichtlich auf rund 5,4 Milliarden Dollar (4,76 Mrd Euro).

Intel bietet damit einen kräftigen Aufschlag: Vor einem ersten Bericht im "Wall Street Journal" über das Kaufinteresse war Tower weniger als 4 Milliarden Dollar wert. Die Aktie der Firma sprang im frühen US-Handel um mehr als 40 Prozent nach oben.

Gelsinger hatte vor einem Jahr einen Strategiewechsel eingeleitet: Intel soll verstärkt Chips nicht nur für das eigene Angebot, sondern als Auftragsfertiger auch für andere produzieren. Damit tritt der Halbleiter-Riese unter anderem gegen das Schwergewicht TSMC an. Intel kündigte bereits den Bau mehrerer Fabriken an.

Weltweit sind die Produktionskapazitäten bei Elektronikchips in vielen Bereichen auch wegen hoher Nachfrage knapp. Chiphersteller und Auftragsfertiger investieren daher verstärkt in den Ausbau ihrer Anlagen. Die Autoindustrie gehört zu den Branchen, die besonders schwer von den Engpässen betroffen sind./so/DP/ngu