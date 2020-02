ROUNDUP: Junge Union plant Mitgliederentscheid zu CDU-Vorsitz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Junge Union (JU) wird nach Angaben ihres Vorsitzenden Tilman Kuban per Basisentscheid bestimmen, wen sie als Kandidaten für den CDU-Vorsitz unterstützt. "Die Junge Union macht eine Mitgliederbefragung und wird das Ergebnis dann veröffentlichen", sagte der Chef der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU am Dienstag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch die restlichen CDU-Mitglieder sollen laut Kuban am Auswahlprozess beteiligt werden. "Die Kandidaten haben Zukunftsideen für Deutschland. Diese sollten sie jetzt vor allem mit den Mitgliedern diskutieren", sagte er der "Bild"-Zeitung.

Im Wettbewerb um den Parteivorsitz im Jahr 2018 hatten in der JU viele Gesundheitsminister Jens Spahn sowie Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz unterstützt. Vor zwei Wochen hatte Kuban bereit angekündigt, auch die Unterstützung für einen Unionskanzlerkandidaten an das Ergebnis einer Mitgliederbefragung zu koppeln.

Nach der offiziellen Kandidatur von Armin Laschet und Merz bereitet sich die CDU jetzt auf eine Kampfabstimmung über den Parteivorsitz vor. Dritter Kandidat ist der frühere Umweltminister Norbert Röttgen./sb/DP/men